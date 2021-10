SWR - Südwestrundfunk

Wenn die Traubendiebe mit dem Vollernter kommen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am 14.10.2021, 21 Uhr im SWR Fernsehen

Wegen des Programmschwerpunktes "Drei Monate nach der Flut" bereits um 21 Uhr

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Wiltingen, Schweigen-Rechtenbach und Gleiszellen-Gleishorbach über die Vernichtung zahlreicher Rebstöcke und über Traubendiebstähle in großen Mengen, am Donnerstag, 14. Oktober 2021, ab 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Im Weindorf Wiltingen im Landkreis Trier-Saarburg wurde jüngst ein ganzer Weinberg abgeerntet. Dass der Wingert mit einem Zaun gesichert war, störte die Diebe nicht. Aus einem Weinberg in Schweigen-Rechtenbach in der Südpfalz stahlen Unbekannte eine knappe Tonne bester Trauben. In Gleiszellen-Gleishorbach im Kreis Südliche Weinstraße wurden 600 Rebstöcke mit einem aggressiven Unkrautvernichtungsmittel vergiftet. Traubendiebstahl und Vernichtung von Rebstöcken sind Delikte, die noch kein Weinkrimi thematisiert hat, aber im Weinland Rheinland-Pfalz offensichtlich weit verbreitet sind. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" untersucht die Vorkommnisse.

Weitere Themen der Sendung:

- Die Totalsanierung der CDU - Entscheidet auch in Rheinland-Pfalz bald die Basis?

- Gut jeder dritte Fall ein Behandlungsfehler - Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz legt neue Zahlen vor

- Westerwälder Dorf will keine Ortsumgehung mehr - Ist der Umgehungsstraßen-Boom vorbei?

- Wenn der Opa fünfmal klingelt ... - Ist der Pflegekräftemangel im Land selbstgemacht?

- Fristlose Kündigung nach Hochwasserkatastrophe - Vermieter nutzen Elend von Flutopfern aus

- Steigende Energiepreise treffen vor allem Geringverdiener - Wer soll das alles bezahlen?

- Zur Sache PIN: Warum explodieren die Energiepreise in Europa?

