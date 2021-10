SWR - Südwestrundfunk

"Sonntag 20.15 Uhr", das ist für Millionen Zuschauer:innen Krimizeit in der ARD. Zu "Tatort" und "Polizeiruf 110" gibt's für die Fans jetzt zum Nachtisch noch einen Podcast: In dem neuen Audio-Angebot sprechen die Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter mit Gästen und Expert:innen über die Themen der gerade ausgestrahlten Kriminalfälle. Ab 17. Oktober 2021 ist "Sonntag 20:15 Uhr - Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf" wöchentlich in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Im Crime-Universum

In jeder 30-minütigen Folge tauchen Visa Vie und Philipp Fleiter tief ins Crime-Universum ein. Sie greifen das Thema von "Tatort" oder "Polizeiruf 110" auf, das im aktuellen Krimi besonders wichtig war. Sie diskutieren mit Expert:innen, was unter den Nägeln brennt, zum Beispiel: Was steckt psychologisch hinter Stalking? Wie gut sind blinde Menschen als Zeug:innen? Oder: Gibt es Verbrechen als Folge von Wohlstandsverwahrlosung? Die erste Podcast-Ausgabe am 17. Oktober ist nach dem Dresdner "Tatort - Unsichtbar" zu hören. Visa Vie und Philipp Fleiter sprechen mit dem Experten Dr. Leon Windscheid (Psychologe und Autor) über die Themen Stalking, Manipulation und Eifersucht.

Die Hosts von "Sonntag 20:15 Uhr - Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf":

Visa Vie ist Moderatorin und Autorin aus Berlin. Sie moderiert seit 2013 eine wöchentliche Musiksendung für den RBB-Jugendradiosender "Fritz". Nach mehr als 500 Interviews für das Online-Hiphop-Magazin "16bars" ist sie zu einer der wichtigsten Frauen im deutschen Rap geworden. 2015 veröffentlichte sie in Eigenregie die Show "Zum Goldenen V" auf ihrem Youtube-Kanal. In den Jahren 2018 und 2019 erschien exklusiv bei Spotify die fiktionale Crime-Story "Das allerletzte Interview", die in der deutschen Hiphop Szene spielt, für die sie mit dem Podcast-Preis als beste Autorin ausgezeichnet wurde. Im November 2019 moderierte sie das Format "Reflect your Past", eine Webvideoreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Visa Vie wirkte in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Kunstausstellung "Männerwelten" in "15 Minuten Joko & Klaas" mit. Seit Juli 2021 hat sie ihren eigenen True-Crime-Podcast gemeinsam mit Ines Anioli.

Philipp Fleiter wurde in Ostwestfalen geboren und wollte als Kind am liebsten "Wetten, dass ..?" moderieren. Stattdessen landete er beim Radio und wurde dort direkt zum Experten für Kriminalität. Anfang 2019 startete er den Podcast "Verbrechen von nebenan", der schnell zu einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt wurde. Mit "Verbrechen von nebenan" geht er jetzt auch zum ersten Mal auf Deutschland-Tour. Seit Juli 2021 hat er eine eigene Fernsehshow bei SKY Deutschland.

Der Podcast "Sonntag 20:15 Uhr - Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf" ist eine Produktion von ARD und Bosepark Productions (Produzentin Su Holder) im Auftrag von SWR und WDR. Verantwortliche Redakteur:innen sind Katharina Dufner (SWR) und Götz Bolten (WDR).

