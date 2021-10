SWR - Südwestrundfunk

Nutzfahrzeuge ohne Verbrennungsmotor

Wann arbeiten auch Traktoren und Bagger mit Strom?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Einführung der E-Mobilität in der Transportbranche, am Donnerstag, 7. Oktober 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek /Moderation: Britta Krane.

Verbrennungsmotoren sind Auslaufmodelle, das bestreitet inzwischen nicht mal mehr die Industrie. Doch was kommt dann? Jetzt rollen auch bei Daimler Benz in Wörth elektrische Lastwagen vom Band. Ist das der Beginn einer neuen Nutzfahrzeug-Ära? Noch kosten sie deutlich mehr als Lastwagen, die mit Dieselmotoren angetrieben werden. Doch die E-Mobilität hat den Markt für schwere LKW erreicht. Visionäre reden sogar bereits von Fahrzeug-Batterien mit 1000 Kilowatt und noch mehr Leistung. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" wollte wissen, wie steht die Transportbranche zur E-Mobilität? Und: Werden bald sogar Bagger, Radlader, Traktoren und Erntemaschinen mit Batterieantrieben auf unseren Feldern und Baustellen rollen? "Zur Sache Rheinland-Pfalz" hat mit Landwirten und Bauexperten geredet.

Weitere Themen der Sendung:

Rund 150 Schaulustige bei Reanimation eines Kindes - Wie können Verletzte und Retter vor Gaffern geschützt werden?

Wiederaufbau nach der Katastrophe an der Ahr - Wie streng müssen die neuen Bauauflagen und Hochwasserschutzregeln sein?

Zur Sache Pin: Was ist mit den Ladestationen in Rheinland-Pfalz?

Jamaika oder die Ampel: Mit Scholz oder doch mit Laschet? Wer macht das Rennen? Und: Wie sehen das die jungen Politiker:innen in Rheinland-Pfalz?

Kampf gegen Windmühlen - Warum der Bau von Windrädern immer komplizierter wird?

Zur-Sache hilft: Mutter kämpft um Schulbus für Sohn Till

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell