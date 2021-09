SWR - Südwestrundfunk

Moderation: Hendrike Brenninkmeyer

Wer alte Stühle oder Sessel aufpolstern lassen möchte, sollte bei der Auswahl des Handwerksbetriebes vorsichtig sein. Fragwürdige Firmen locken mit Rabatten und Gutscheinen. Verbraucher:innen bekommen am Ende aber nur eine sehr minderwertige Polsterreperatur, die auch noch teuer ist. Die Experten sind entsetzt über die schlechte Qualität der Arbeit. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am 28. September 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek, beimSWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Pizzaofen für zu Hause im Test

Pizzaöfen für zu Hause versprechen Pizza wie aus Italien und das im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Kann eine Pizza aus solchen Öfen mit denen einer Pizzeria mithalten? "Marktcheck" testet drei der beliebtesten Modelle und erklärt, ob die Ofenbefeuerung mit Gas oder mit Pellets am besten funktioniert.

Marke und Eigenmarke im Supermarkt - oft vom gleichen Hersteller

Markenprodukte und die meist billigeren Eigenmarken der Handelsketten stehen im Supermarktregal häufig nebeneinander. Allerdings kommen beide Produkte oft aus dem gleichen Werk. Der Markenproduzent liefert also auch die günstigere Version. Welche Qualitätsunterschiede gibt es zwischen den Produkten?

Neuer "Marktcheck"-Schwerpunkt Technik - schnelles Internet in der ganzen Wohnung

Für Homeoffice, Streaming oder Online-Spiele ist ein stabiles und schnelles Internet essenziell. Wie sorgt man für guten Empfang in der ganzen Wohnung? Wie kann man man den Grund für eine langsame Verbindung herausfinden? Und was kann man unternehmen, wenn der Internetprovider die Ursache dafür ist? Andreas Reinhardt ist der "Marktcheck"-Technik-Coach in der neuen Rubrik "Marktcheck blickt durch". Er hilft einer Familie aus Markgröningen bei ihrem WLAN-Problem und gibt Tipps im Studio.

