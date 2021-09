SWR - Südwestrundfunk

Schmerzmittel - Helfer oder Krankmacher?

21. September 2021

Mehr als 1,8 Millionen Deutsche nehmen regelmäßig Schmerzmittel. Davon gibt es viele freiverkäuflich in der Apotheke, zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen oder Paracetamol. Doch diese Medikamente können erhebliche Nebenwirkungen haben und sogar süchtig machen. Welche alternativen Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten gibt es bei anhaltenden Schmerzen? Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann beantwortet die wichtigsten Fragen bei "Marktcheck". Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am 21. September 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek, beimSWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Eklig oder nachhaltig? Welche tierischen Inhaltsstoffe in Kosmetik stecken

Viele kennen Inhaltsstoffe wie Keratin, Kollagen, Elastin oder Lanolin, die in Hautpflegeprodukten enthalten sind. Doch oft verbergen sich hinter diesen Begriffen auch Talgdrüsensekret von Schafen, Fasern aus Hörner und Federn oder Haut und Sehnen von Schweinen. "Marktcheck" erklärt, was Verbraucher:innen zu den Inhaltsstoffen wissen sollten und weshalb synthetische Alternativen nicht unbedingt besser für die Haut sind.

Stress mit Druckerpatronen.de - unverschuldet in das Visier von Inkassounternehmen?

Kund:innen des Onlineshops Druckerpatronen.de beschweren sich darüber, dass sie angeblich unverschuldet Post von einem Inkassounternehmen bekommen. Auch "Marktcheck"-Zuschauer:innen haben sich deshalb gemeldet. Was steckt hinter den Inkassoschreiben und wie kommt es dazu? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin recherchiert.

"Marktcheck" findets raus - so kocht das Nudelwasser nicht mehr über

"Marktcheck" erklärt, weshalb Nudelwasser schnell überkocht und wie man es verhindern kann.

