Endlich wieder Festivalfeeling

Zweibrücken (ots)

Zum ersten Mal aus dem Rosengarten Zweibrücken - das SWR Sommerfestival

Strahlende Fans, glückliche Künstler:innen, Abendsonne satt, funkelnde Sterne. Und das alles in stimmungsvoller Location. Drei Tage, vom 3. bis 5. September 2021, findet das SWR Sommerfestival im Rosengarten Zweibrücken statt. Für manche Künstler ist es das erste Konzert seit Monaten, auch für die meisten im Publikum, das die Atmosphäre drei Abende lang genießt. Welch ein Kontrast zur Vorgeschichte: Sommer 2020 - coronabedingt fällt das Festival aus. Im Frühsommer 2021 verschoben. Schließlich Vorbereitungen mit Bangen, denn der Sommer ist verregnet, Künstler erkranken, die Inzidenzen steigen. Und dann zeigt sich: Festivalfeeling ist wieder möglich. Der Rosengarten Zweibrücken ist endlich zum ersten Mal Gastgeber für das SWR Sommerfestival.

Spätsommer und jede Menge Musik

Das Festivalwochenende startete am Freitag, 3. September, mit dem ausverkauften SWR4 Schlagerfest. Rund 1000 Zuschauer:innen lauschten den Auftritten von Kerstin Ott, Semino Rossi, Anita & Alexandra Hofmann und Julian David. Es ging weiter mit dem SWR1 Open Air am Samstagabend. Auf der Bühne standen die Jukebox Heroes und Laith Al-Deen. Die Fans tanzten und feierten ihn mit vorgeschriebenem Abstand. Am Sonntagabend eröffnet die Karlsruher Sängerin Licia das Open-Air-Konzert. Danach begeistert Bosse das Publikum, der mit seiner Band in einem einmaligen Akustik-Set spielt. Die meisten Konzerte konnte man auch im Live-Stream auf SWR.de/sommerfestival und auf SWR.de/virtuell, der neuen virtuellen Erlebniswelt des SWR, miterleben. Das SWR4 Schlagerfest wird am 11. September, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Den Live-Blog mit vielen - auch emotionalen - Impressionen und Highlights des Festivals gibt es weiterhin unter SWR.de/sommerfestival.

Ausblick: Das SWR Sommerfestival 2022 findet vom 17. bis 19. Juni 2022 rund um das Technik Museum Speyer statt.

