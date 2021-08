Internet-Gigant Amazon auf dem Prüfstand. "Marktcheck checkt ..." im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck checkt ... Amazon" am Dienstag, 17. August 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Amazon, einer der größte Online-Versandhändler, lockt Kund*innen mit einer umfangreichen Produktpalette, bequemem Einkauf sowie leichtem Umtausch. Wie gut sind Qualität und Preise der Produkte? "Marktcheck checkt..." außerdem dieNachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen des Unternehmens. Am 17. August 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek, beimSWR und auf Youtube.

Preis und Qualität von Amazon im Test

Eine Familie aus Unterreichenbach bei Pforzheim macht den Praxistest und prüft die Qualität von Amazons Eigenmarke Amazon Basics. Außerdem wird die Qualität in Laboren untersucht.

Marktcheck lässt mehrere Wochen lang die Preise von Amazon mit denen der Konkurrenz vergleichen - mit überraschenden Ergebnissen. Ist das Einkaufen bei Amazon tatsächlich so günstig, wie es scheint?

Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit von Amazon

In Gesprächen mit Angestellten der Subunternehmen finden die Reporter heraus, wie es um die Arbeitsbedingungen steht. Sie fragen nach, was mit den circa 43 Millionen Paketen geschieht, die Kund*innen zurückschicken. Einige davon landen in Pforzheim. Hier wird der Inhalt der Pakete aufgearbeitet und erneut verkauft. Doch werden andernorts noch Retouren vernichtet?

"Marktcheck checkt ..."

Gardena, Rossmann, Tchibo, Amazon, Nivea und Decathlon - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

