SWR - Südwestrundfunk

SWR

"SWR Aktuell Sommerinterview" mit Bernd Gögel (AfD) im Hörfunk, Fernsehen und Internet

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel im SWR Aktuell Sommerinterview mit Georg Bruder / Dienstag, 27. Juli 2021 in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, Hörfunk und online unter SWR.de/bw

Im heutigen "SWR Aktuell Sommerinterview äußerte sich Bernd Gögel, zwei Monate vor der Bundestagwahl; zu den Themen Klimaschutz, der Querdenker-Bewegung und steigenden Corona-Infektionszahlen.

Das Thema Kilmaschutz werde insgesamt mit "zu großer Hektik angegangen", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Gögel. Er räumte aber ein: "Das Klima verändert sich, die Katastrophen werden häufiger, die Extreme werden stärker und da hat der Mensch sicher einen Anteil daran." Es gebe aber auch Menschen in seiner Partei, der AfD, die dies bezweifelten. "Da gehöre ich aber nicht dazu", so Gögel. In seiner Jugend habe es zwei Milliarden Menschen auf der Erde gegeben, mittlerweile seien es acht Milliarden "Da kann niemand behaupten, dass das keinen Einfluss auf die Umwelt hat. Von daher ist es zu begrüßen, wenn weniger schädliche Stoffe oder Gase in die Atmosphäre ausgeblasen werden."

"Querdenker-Bewegung ist ins Extreme abgeglitten"

Auf die Frage, ob er sich von der Querdenken-Bewegung distanziere, meinte Gögel: "Ja, weil sie ins Extreme abgeglitten ist und damit kann sie die Bürger, die normalen Bürger, nicht mehr vertreten." Noch vor der Landtagswahl hatte Gögel seine Partei als den verlängerten Arm der Bewegung ins Parlament gesehen.

Inzidenzwerte allein sind nicht mehr aussagekräftig

Für den Herbst rechnet auch Gögel wieder mit steigenden Infektionszahlen. Allerdings seien Inzidenzwerte allein nicht mehr aussagekräftig: "Wir müssen auch die Verläufe in den Krankenhäusern und Arztpraxen berücksichtigen." Er sei davon überzeugt, dass mit einer "Durchimpfung die schweren Verläufe" auch deutlich zurück gehen werde.

Das "SWR Aktuell Sommerinterview" mit Bernd Gögel ist am heutigen Dienstag, 27. Juli 2021, ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen und auf SWR.de/bw abrufbar.

Die nächsten Sommerinterviews im Überblick:

Freitag, 30. Juli 2021, Hans-Ulrich Rülke (FDP), Fraktionsvorsitzender. Moderation: Georg Bruder

Dienstag, 3. August 2021,

Thomas Strobl (CDU), Innenminister, Moderation: Stephanie Haiber

Freitag, 6. August 2021, Andreas Stoch (SPD), Landes- und Fraktionsvorsitzender,

Moderation: Stephanie Haiber

Das am 23. Juli geführte SWR Aktuell Sommerinterview findet sich unter SWR.de:

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident

Moderation: Stephanie Haiber

Weitere Informationen auf http://swr.li/swraktuell-sommerinterview-gögel

Fotos über ARD-Foto.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell