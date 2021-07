SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck checkt ... Gardena" am Dienstag, 27. Juli 2021

Gardena hat die Steckkupplung erfunden und das Wasserschlauch-Stecksystem eingeführt. Mittlerweile ist das Ulmer Unternehmen Marktführer für Bewässerungsprodukte in Deutschland. Wie hat es Gardena geschafft, zu "der" Gartenmarke zu werden? Und wie gut ist die Qualität der Produkte? Die Verbraucher- und Wirtschaftssendung "Marktcheck checkt ... Gardena" prüft außerdem, wie nachhaltig und unter welchen Arbeitsbedingungen das Unternehmen produzieren lässt. Am 27. Juli 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek, beimSWR und auf Youtube.

Rasensprenger, Rasenmäher, Heckenschere - Gardena Produkte im Vergleichstest

"Marktcheck" vergleicht den Viereckregner von Gardena mit Rasensprengern anderer renommierter Marken in einem Mannheimer Leichtathletikstadion. Wie ist deren Verarbeitung und welcher Rasensprenger bewässert die größte Fläche und am gleichmäßigsten. Im Prüflabor werden die Produkte einem Härtetest unterzogen. Zudem wird die Smart Home Garten-Bewässerung hinsichtlich Installation, Regenvorhersage und Funktion überprüft. Auch die Akku-Heckenscheren und Akku-Rasenmäher von Gardena werden in "Marktcheck checkt ..." getestet.

Wie nachhaltig produziert Gardena?

Stichprobenartig werden Holzprodukte im Labor auf ihre Herkunft geprüft. Stimmen die Herkunftsangaben oder finden die Expert*innen Hölzer, die aus anderen Ländern stammen? Wie sieht es beim Plastik aus? "Marktcheck checkt ..." zeigt die Produktionsstandorte von Gardena und fragt nach, wie zufrieden die Mitarbeiter*innen dort sind.

"Marktcheck checkt ..."

Gardena, Rossmann, Tchibo, Amazon, Nivea und Decathlon - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

