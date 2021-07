SWR - Südwestrundfunk

"NACHTCAFÉ" zum Thema Naturkatastrophen

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Claudia Suringh, die zum zweiten Mal ihren Campingplatz verliert /Fr., 23.7.21, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online Tote, Trümmer, Chaos - das Hochwasser der vergangenen Tage hat ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Die Wucht der Naturkatastrophe lässt die Menschen fassungslos zurück. Schon lange warnen Klimaforscher eindringlich vor den Folgen der Erderwärmung. Was für viele Menschen bislang ein fernes Zukunftsthema war, wird nun deutlich spürbar. Ganze Landstriche sind unter Wasser, Dörfer verwüstet - und das komplette Ausmaß der Hochwasser-Katastrophe ist noch nicht abzusehen. Viele Opfer des Hochwassers stehen noch immer unter Schock - doch die Fragen nach den Konsequenzen werden immer lauter. Wie kann man angemessen auf den Klimawandel reagieren? Hat die Politik, aber auch jeder Einzelne zu lange weggeschaut? Was muss man verändern? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Die Natur schlägt zurück - Weckruf oder weiter so?" am Freitag, 23. Juli 2021, 23:30 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARDMediathek und auf dem SWR Youtube Channel. Die Gäste im "NACHTCAFÉ": Claudia Suringh verliert zum zweiten Mal ihren Campingplatz Die Hochwasser-Katastrophe hat den Campingplatz von Claudia Suringh komplett überflutet und ein Bild der Verwüstung hinterlassen. "Es sieht hier aus wie in einem Krieg, das reinste Chaos." Bereits vor wenigen Jahren wurde ihr Campingplatz, bedingt durch ein Unwetter, schwer getroffen. Erst kürzlich hat sie ihn sehr aufwendig und mit viel Geld generalsaniert. Frank Harsch ist Bürgermeister der Gemeinde Braunsbach Eine dramatische Sturzflut erlebte Frank Harsch 2016 in seiner Gemeinde Braunsbach. Innerhalb weniger Minuten glich der Ort einem Trümmerfeld. Nun versucht der Bürgermeister alles, damit sich solch eine Katastrophe nicht wiederholt. Dennoch ist seine Sorge vor kommenden Hochwassern groß: "Bei jedem Starkregen bekomme ich Panik. Wir haben miterlebt, was alles passieren kann." Dr. Tankred Stöbe erlebt als Notfall-Mediziner die Klima-Folgen Welche dramatischen Auswirkungen der Klimawandel hat, erlebt Dr. Tankred Stöbe: Für "Ärzte ohne Grenzen" ist der Notfallmediziner regelmäßig im Ausland unterwegs und bekommt die dramatischen Folgen hautnah zu spüren: "Am heftigsten habe ich die Klimaveränderung auf den Philippinen gesehen. Das war gespenstisch, wie da beim Wirbelsturm die Palmen wegrasiert wurden." Sven Wilhelm ist als Landwirt vom Klimawandel betroffen Hagel und Dürre führen bei Sven Wilhelm jedes Jahr aufs Neue zu großen Ernteschäden. "Keine Saison bei uns vergeht ohne Extremwetterereignisse. Ausfälle durch Hagel, Flut oder Dürre muss man als Landwirt inzwischen einfach einkalkulieren." Um dem extremen Wetter zu trotzen, hat der Bauer deshalb seine Landwirtschaft komplett auf Bio umgestellt. Sven Plöger ist Diplom-Meteorologe und ARD-Wettermoderator Wie dramatisch sich das Wetter in Zukunft ändern wird, weiß Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und Moderator hofft, dass die Menschen die Klimaveränderung endlich ernstnehmen: "Wir müssen davon weg, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen." Er ist optimistisch, dass die Gesellschaft das Blatt noch wenden kann, wenn zukünftig alle an einem Strang ziehen. Prof. Claudia Kammann ist Professorin für Klimafolgenforschung Klimawissenschaftlerin Prof. Claudia Kammann warnt seit Jahren eindringlich vor den gravierenden Folgen der Erderwärmung. Sie fordert von der Politik und jedem Einzelnen ein radikales Umdenken bei Klimafragen: "Mit Naturgesetzen können wir nicht verhandeln. Die Flutkatastrophe war hoffentlich ein Weckruf, dass wir neue Wege gehen und uns nicht vor Veränderungen scheuen." "NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert*innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen. Außerdem verfügbar: Podcast "NACHTCAFÉ - Das wahre Leben" Alle zwei Wochen eine neue Folge, abrufbar u. a. unter: ARD Audiothek im iTunes-Store (Apple) ARD Audiothek im Google-Play-Store (Android) https://www.ardaudiothek.de/ "NACHTCAFÉ: Die Natur schlägt zurück - Weckruf oder weiter so?" am Freitag, 23. 