"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-PoliTrend Juli 2021

Bundespolitische Stimmung in Rheinland-Pfalz: CDU klar vor SPD und Grünen / Bei der Direktwahlfrage liegen Laschet und Scholz etwa gleichauf / Landespolitische Stimmung: SPD klar stärkste Kraft vor CDU

"Zur Sache Rheinland-Pfalz" am Donnerstag, 15. Juli 2021, um 20:30 Uhr im SWR-Fernsehen

Sonntagsfrage Bundestagswahl: CDU in Rheinland-Pfalz klar vor SPD und Grünen

Wenn bereits am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die CDU in Rheinland-Pfalz mit 30 Prozent der Stimmen rechnen und wäre damit stärkste Kraft. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 kam sie in Rheinland-Pfalz auf 35,9 Prozent. Die SPD käme auf 22 Prozent (24,1 Prozent). Die Grünen lägen bei 17 Prozent (7,6 Prozent). Die AfD bekäme derzeit 11 Prozent (11,2 Prozent), die FDP 9 Prozent (10,4 Prozent). Die Linke läge bei 4 Prozent (6,8 Prozent), die Freien Wähler bei 3 Prozent (1,4 Prozent). (Alle Vergleichswerte in Klammern: Ergebnis der Partei in Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl 2017.) Im Vergleich zur politischen Stimmung bundesweit würden die Grünen im strukturkonservativ geprägten Rheinland-Pfalz schwächer abschneiden als in Deutschland insgesamt. In der jüngsten Umfrage des DeutschlandTRENDs im Juli erhielten die Grünen 20 Prozent. Die SPD hingegen könnte aktuell in Rheinland-Pfalz mit einem besseren Ergebnis als im Bundesdurchschnitt (15 Prozent) rechnen

Direktwahl Bundeskanzler/in: Laschet und Scholz fast gleichauf und deutlich vor Baerbock

Wenn die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen könnten, würden sich aktuell 27 Prozent für Armin Laschet von der Union entscheiden und 25 Prozent für den SPD-Kandidaten Olaf Scholz. Damit zeichnet sich in Rheinland-Pfalz ähnlich wie deutschlandweit keine klare personelle Präferenz für das Kanzleramt ab. Ein Siebtel (15 Prozent) würde sich für die grüne Kandidatin Annalena Baerbock entscheiden. 33 Prozent gaben an, dass sie sich bisher nicht entscheiden können oder möchten.

Nächste Bundesregierung: Kontinuität statt Wechselstimmung

38 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wünschen sich, dass die Union weiterhin die Bundesregierung führt. Ein knappes Viertel (23 Prozent) zieht eine SPD-geführte Regierung vor. Ein Siebtel (15 Prozent) plädiert für eine Bundesregierung unter Führung der Grünen. Damit ist die Wechselstimmung vergleichsweise gering ausgeprägt. Eine weitere unionsgeführte Bundesregierung wünschen sich vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger (45 Prozent). Ein Regierungswechsel hin zu den Grünen erhält hingegen bei den unter 40-Jährigen den vergleichsweise höchsten Zuspruch (24 Prozent). Aber auch diese Altersgruppe favorisiert noch stärker ein unionsgeführtes Bundeskabinett (28 Prozent).

Wichtigste Themen: Klima, Corona, Zuwanderung und Soziales

Für gut ein Drittel (35 Prozent) der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ist Umwelt- und Klimaschutz das zentrale Thema. Mit Abstand auf der Agenda der wichtigsten politischen Probleme folgen die Corona-Pandemie (19 Prozent), Zuwanderung und Migration (17 Prozent) und die soziale Gerechtigkeit (15 Prozent). Die Problemwahrnehmung der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ist damit ähnlich wie die der Deutschen insgesamt (vgl. DeutschlandTREND im Juni 2021). Das Thema Zuwanderung, das bei der letzten Bundestagswahl 2017 als zentrale Herausforderung eingestuft wurde, hat derzeit einen weitaus geringeren Stellenwert.

Landespolitik: große Zufriedenheit mit der Landesregierung

Zwei Monate ist die neue Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP im Amt. Knapp zwei Drittel der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer (62 Prozent) sind mit deren Arbeit sehr zufrieden und zufrieden. Bei einem Drittel (34 Prozent) überwiegt die Unzufriedenheit. Damit ist der Rückhalt um 5 Prozentpunkte höher als am Ende der letzten Legislaturperiode im März 2021 (57 Prozent).

Landespolitische Stimmung: SPD klar stärkste Kraft

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf 38 Prozent und läge damit noch über ihrem Wahlergebnis vom März (35,7 Prozent). Die CDU verlöre hingegen Stimmen und erhielte aktuell 24 Prozent und würde unter ihrem Wahlergebnis von 27,7 Prozent liegen. Die Grünen könnten mit 9 Prozent ihr Wahlergebnis von 9,3 Prozent ebenso wie die FDP mit 6 Prozent (Wahlergebnis 5,5 Prozent) in etwa bestätigen. Die AfD erhielte aktuell 8 Prozent der Stimmen, bei der Wahl im März waren es 8,3 Prozent. Die Freien Wähler, die erstmals in den Landtag eingezogen sind, könnten mit 6 Prozent (Wahlergebnis 5,4 Prozent) ihren Einzug bestätigen. Die Linke würde mit 3 Prozent (Wahlergebnis 2,5 Prozent) erneut an der Mandatsschwelle scheitern. Die sonstigen Parteien kämen zusammen genommen auf 6 Prozent

Bei diesem Ergebnis hätte die Ampel-Koalition weiter eine deutliche Mehrheit

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.153 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeitraum: 9. bis 13. Juli 2021). Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 15. Juli 2021, ab 20:30 Uhr im SWR Fernsehen.

