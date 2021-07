SWR - Südwestrundfunk

SWR Vokalensemble

Rückkehr auf die öffentliche Bühne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Mit Konzerten in Stuttgart, Koblenz und Konstanz singt das SWR Vokalensemble ab dem 22. Juli nach genau einem Jahr erstmals wieder vor Publikum

Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Monate kehrt das SWR Vokalensemble Ende Juni unter der Leitung von Bart Van Reyn, dem Chefdirigenten des Flämischen und Dänischen Rundfunks, auf das öffentliche Podium zurück.

Zwischen alt und neu, weltlich und geistlich

Bei den Konzerten beim Festival RheinVokal (22. Juli), in den Stuttgarter Wagenhallen (24. Juli) und beim Konstanzer Chorfestival stehen Werke auf dem Programm, die im Grenzland zu Hause sind: im Grenzland zwischen alt und neu, diesseits und jenseits, vokal und instrumental. Jahrhundertealte Texte wie das Hohelied und Volkslieder aus dem englischen Mittelalter treffen auf temperamentvolle moderne Sätze, die ihre Nähe zur Jazzharmonik auskosten und auf traumartig irreale Klangwelten, die fast an Unterwassermusik erinnern. Klangvolle, kontrastreiche, geistreiche Musik aus der Feder von John McCabe, Jean-Yves Daniel-Lesur, William Walton und Benjamin Britten. Dazwischen spielt Sebastian Manz, Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters, Olivier Messiaens Klarinetten-Solo aus dem "Quatuor pour la fin du temps": eine Musik wie ein Echo aus der Unendlichkeit.

"Publikum ist für Chor Lebenselixier"

Cornelia Bend, Chormanagerin des SWR Vokalensembles: "Ich kann mich nicht erinnern, wann sich die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles so auf Konzerte gefreut haben wie in diesen Wochen. Auch wenn wir in den vergangenen Monaten für die digitale Bühne durchaus spektakuläre Produktionen wie die Video-Serie der Song Books von John Cage realisieren konnten, ist für Musiker die unmittelbare Reaktion von Seiten des Publikums ein Lebenselixier und durch nichts zu ersetzen."

Benjamin Brittens Liederzyklus der Eight Medieval Lyrics erklingt in der selten zu hörenden Uraufführungsversion für fünf Solostimmen.

Karten für das Konzert in den Stuttgarter Wagenhallen sind beim SWR Classic Service unter 07221 300 100 oder online auf SWRClassicservice.de erhältlich.

Festival RheinVokal

Donnerstag, 22. Juli 2021, 20 Uhr

Koblenz, St. Kastor

Samstag, 24. Juli 2021, 19 Uhr

Stuttgart, Wagenhallen

Live-Videostream, anschließend als Video auf SWR Classic

Hörfunksendung am 3. August im ARD Radiofestival

Konstanzer Chorfestival, Abschlusskonzert

Sonntag, 25. Juli 2021, 17 Uhr

Konstanz, Stefanskirche

Sacred and Profane

John McCabe

Motet on Words of Clarence Mangan für Chor a cappella

Benjamin Britten

Sacred and profane

Eight Medieval Lyrics für fünf Stimmen a cappella (Uraufführungsversion)

William Walton

Set me as a seal upon thine heart für Chor a cappella

Olivier Messiaen

L'abime des oiseaux aus Quatuor pour la fin du temps für Klarinette solo

Jean-Yves Daniel-Lesur

Le Cantique des Cantiques für zwölf gemischte Stimmen

SWR Vokalensemble

Sebastian Manz, Klarinette

Bart Van Reyn, Dirigent

Konzertkarten: Stuttgart SWR Classic Service 07221 300 100

Koblenz RheinVokal: 02622 9264250, Konstanz Reservix 01806 70073

Fotos über ARD-Foto.de Weitere Informationen auf http://swr.li/vokalensemble-rückkehrkonzerte

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell