Gefährliche Gewässer - Warum gibt es so viele Bade-Unfälle?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 8. Juli 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Gefahren, die das Baden in Flüssen mit sich bringen kann, am Donnerstag, 8. Juli 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Noch war der Sommer eher durchwachsen, doch kaum klettern die Temperaturen mal deutlich über 20 Grad, sind Bäder, Seen und auch Flussufer gut besucht von Badefreudigen. Immer wieder kommt es dabei auch an Flüssen zu gefährlichen Badeunfällen - zuletzt in Oppenheim. Besonders in Gewässern wie dem Rhein oder der Mosel unterschätzen viele Menschen die Strömung. Im vergangenen Jahr starben so insgesamt 17 Menschen beim Baden. Ein weiteres Problem ist, dass immer weniger Menschen richtig schwimmen können. Durch Corona ist diese Problematik noch viel größer geworden, denn lange gab es gar keine Schwimmkurse. Was will die Politik tun, um den Rückstand aufzuholen? Müssten Schwimmbäder und Schwimmkurse nicht viel stärker gefördert werden? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Enno Osburg war an Rhein und Mosel unterwegs und ist diesen Fragen nachgegangen.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Dreiste Kirschendiebe - Gewerbsmäßige Banden werden zum Problem für Obstbauern im Land - Wie heilig ist der Sonntag? - Neue Diskussion um Ladenöffnungszeiten - "Zur Sache"-Pin: Ladenöffnungszeiten - Mindestlohn auch für Pflegekräfte aus Osteuropa - Wird die häusliche Pflege für viele unbezahlbar? - Dilemma 24-Stunden-Pflege - Was muss die Politik nun tun? - Wirtschaft contra Naturschutz - Wie Gegner*innen den umstrittenen Ausbau der B 10 in der Südwestpfalz doch noch verhindern wollen - "Zur Sache hilft": Kein Zug und trotzdem ist die Bahnschranke unten

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

