SWR - Südwestrundfunk

Medienstark - Die neuen MEDIENTRIXX Schulen stehen fest

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

SWR macht gemeinsam mit starken Partnern weitere Grundschulen im Land fit für Medien

Medienkompetenz macht Kinder stark, damit sie sich geschützt und kreativ in der digitalen Welt bewegen und mit ihren Risiken reflektiert umgehen können. Das Projekt MEDIENTRIXX 2021/22 von Südwestrundfunk (SWR) und Partnern richtet sich an Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Jetzt stehen die zehn Grundschulen in Rheinland-Pfalz fest, die im kommenden Schuljahr gezielt gefördert werden.

Im Rahmen von MEDIENTRIXX gibt es junge Internet-Lernangebote wie "klick-tipps.net" und "klicksafe" sowie Workshops für Schüler*innen zu Tablets im Bildungseinsatz, Datenschutz und Medienrechten für Kinder. Die Kinderführung "SWR Dschungeltour" lädt ins Funkhaus Mainz ein. Lehrkräfte können ihr Wissen zum Lernen mit digitalen Medien und Bildrechten im Internet vertiefen. Der Elternabend "Eltern und Medienkompetenz" informiert über soziale Netzwerke und Datenverantwortung, Online-Spiele und Kostenfallen.

"Impulse in der Medienkompetenzbildung"

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig: "Kinder werden heute in einer Welt groß, die sich in den letzten Jahren medial rasend verändert hat - mit allen Chancen und Herausforderungen. Über das Smartphone sind in sozialen Netzwerken und Videoportalen Wissen und Meinung ständig verfügbar. Unsere Aufgabe ist es, Orientierung zu geben und junge Menschen gut auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt vorzubereiten. Dazu leistet auch das Projekt MEDIENTRIXX seit Jahren einen wertvollen Beitrag und liefert zudem Impulse in der Medienkompetenzbildung. Ich bin dankbar für die jahrelange erfolgreiche Partnerschaft von SWR und Bildungsministerium. Den neuen MEDIENTRIXX-Schulen gratuliere ich ganz herzlich und wünsche viel Spaß bei der Umsetzung des Projekts vor Ort!"

"Orientierung in den unendlichen Tiefen des Netzes"

"Den MEDIENTRIXX-Schulen gratuliere ich herzlich! Sie erhalten nun in Sachen Medienkompetenz eine breite Unterstützung, auch von uns, vom Südwestrundfunk", so Dr. Simone Schelberg, SWR Landessenderdirektorin RP. "Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist es uns ein besonderes Anliegen, Schulen und Schülerinnen und Schüler dabei nach Kräften zu unterstützen, sich im Digitalen fit zu machen, Medien kompetent zu nutzen - um verlässliche Informationen zu erhalten und die Orientierung zu bewahren in den unendlichen Tiefen des Netzes. Die sorgfältige Quellenauswahl, die Einordnung von Inhalten und die Identifikation von Falschmeldungen sind Kernkompetenzen von heute. Hier macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein wichtiges Angebot im Digitalen. Den Schülerinnen und Schülern über MEDIENTRIXX dabei einen spielerischen Zugang zum Thema Medienkompetenz zu eröffnen, betrachte ich ebenso als einen Teil unseres Auftrags. Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren und bei dem einen oder anderen Aha-Moment."

Mitmachen lohnt sich

Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz konnten sich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium haben aus allen Einsendungen zehn Grundschulen ausgewählt. Diese Schulen werden im kommenden Schuljahr 2021/2022 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette geehrt. Die MEDIENTRIXX-Schulen haben bis Sommer 2022 Zeit, fünf der zehn Module umzusetzen, darunter den verbindlichen Medienelternabend.

Starke Partner

Die Inhalte der MEDIENTRIXX-Module stammen von starken Medienkompetenz-Partnern in Rheinland-Pfalz: das Bildungsministerium, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Pädagogische Landesinstitut, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Klicksafe, medien+bildung.com, jugendschutz.net, Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, Planet Schule und der Südwestrundfunk (SWR).

Die "MEDIENTRIXX"-Schulen 2021/2022 im Überblick

Hainbuchenschule 76767 Hagenbach

Grundschule Oberstein 55743 Idar-Oberstein

Grundschule Mainz-Laubenheim 55130 Mainz

Burgschule - Grundschule Nieder-Olm 55268 Nieder-Olm

UNESCO Projektschule Norken 57629 Norken

Grundschule am Sonnenberg 67283 Obrigheim

Grundschule Husterhöhe 66953 Pirmasens

Astrid-Lindgren-Schule 56598 Rheinbrohl

Grundschule Pallien 54294 Trier

Grundschule Weilerbach 67685 Weilerbach

Weitere Informationen gibt es auf http://swr.li/medientrixx-schulen-2021 und auf swr.de/medientrixx.

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

SWR.de/corona

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell