SWR - Südwestrundfunk

LKW-Unfälle am Stauende

Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 24. Juni 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Gefahren der Smartphone-Nutzung beim LKW Fahren am Donnerstag, 24. Juni 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Auffahrunfälle von LKW-Fahrer*innen auf ein Stauende gibt es fast täglich. 48 Fahrer*innen sind so 2020 tödlich verunglückt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind schon 45 Todesfälle zu beklagen. Laut polizeilicher Überwachung ist in mehr als 80 Prozent das Smartphone die Ablenkungsursache. Obwohl immer mehr automatische Brems- und Warnsysteme in LKW eingebaut sind, ist das Problem weiterhin nicht gelöst. Die Initiative "Hellwach mit 80 km/h" weist daraufhin, dass es auch mehr Kontrollen geben müsse und die Strafen in Sachen "Ablenkung" für die Fahrer*innen nicht hoch genug seien. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Oliver Böhm hat recherchiert und stellt ein neues technisches System vor, das helfen könnte.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Insolvenz einer Schuhlegende - Entsetzen über die Kündigungen bei Peter Kaiser in Pirmasens - Ärger über verschmutzte öffentliche Anlagen - Warum lassen immer mehr Menschen ihren Müll einfach liegen? - Streit um BASF Großprojekt - Bei Edigheim sollen über 1000 LKW täglich abgefertigt werden - Abstürze von Kleinflugzeugen - Wie kann die Sicherheit der boomenden Ultraleichtflugzeuge erhöht werden? - "Zur Sache Pin: Wo kann man eigentlich starten und landen im Land? - Streit um Parkplätze - Wie viele sollen in Mainz noch abgeschafft werden?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

SWR.de/corona

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell