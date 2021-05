SWR - Südwestrundfunk

Teurer Heimtrainer vs. kostenlose App -"Was kostet: Fitness?". Neue Staffel im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Neue Folgen des SWR Reportageformats "Was kostet: ...?" mit Johannes Zenglein ab Dienstag, 1. Juni 2021, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD-Mediathek

Ob klassisches Lauftraining, Gerätetraining oder Trainings-Apps - die Fitnessbranche boomt. Durch Corona wird Sport in den eigenen vier Wänden mit Kleingeräten und Heimtrainern immer beliebter. SWR Moderator Johannes Zenglein testet die unterschiedlichen Trainingsmethoden und geht der Frage nach, was effektives Fitnesstraining kostet. Sind teure Hi-Tech-Angebote ihr Geld wert oder reichen auch gratis Liegestütze? Die zweite Staffel der Reihe "Was kostet: ...?" startet mit der Folge "Was kostet: Fitness?" am Dienstag, 1. Juni 2021 um 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal.

"Was kostet: ...?" checkt beliebte Produkte im Südwesten

Im Supermarkt, Internet oder auf Reisen sind Verbraucher*innen täglich mit vielen Preisen konfrontiert. Meist ist jedoch nicht ersichtlich, wie sie zustande kommen. In der SWR Reihe "Was kostet: ...?" ist Moderator Johannes Zenglein im Südwesten unterwegs und zeigt, was beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse kosten. Dabei geht er der Frage nach, wie sich die Preise für beispielsweise Honig oder Urlaub am Meer zusammensetzen.

Preiszusammensetzung, Hintergründe und Selbstversuche

Neben den Gesamtkosten untersucht Johannes Zenglein auch die Einzelaspekte der Preiszusammensetzung und prüft die Hintergründe. Dafür hakt er bei Unternehmen, Produzenten*innen oder Experten*innen nach und unternimmt, wo immer er kann, einen Selbstversuch.

Weitere geplante Folgen des SWR-Verbraucherformats

"Was kostet: Urlaub mit dem Wohnmobil?" (WH) (8. Juni)

"Was kostet: Schokolade?" (WH) (15. Juni)

"Was kostet: eine Radreise?" (22. Juni)

"Was kostet: Honig?" (29. Juni)

Die Folgen sind jeweils ein Jahr lang in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de/swr/ verfügbar.

Außerdem bei Youtube unter www.youtube.com/marktcheck

Fotos: www.ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/was-kostet-fitness

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell