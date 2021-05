SWR - Südwestrundfunk

Produktionsstart des ARD Radio Tatorts "Du hast mich nie geliebt"

Im Hörfunkstudio des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden haben die Aufnahmen für einen neuen ARD Radio Tatort begonnen. Das Kriminalhörspiel "Du hast mich nie geliebt" von Hugo Rendler wird ein besonderes Stück: Es ist der letzte Fall für Karoline Eichhorn und Ueli Jäggi in ihren Rollen als schwäbisch-badisches Ermittlerteam Brändle und Finkbeiner. In Gastrollen werden die bekannten Schauspieler und Sprecher Christian Redl und Jens Wawrczek zu hören sein. Der Fall führt das Stuttgarter Ermittlerduo Nina Brändle (Karoline Eichhorn) und Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) in die Musikbranche. Die erfolgreiche Schlagersängerin Mia liegt nach einem Sturz aus einem Stuttgarter Mietshaus tot auf dem Gehweg. Zu hören ist der Radio Tatort "Du hast mich nie geliebt" ab 11. August in der ARD-Audiothek sowie am 13. August 2021 in SWR2 und vom 11. bis 16. August 2021 im ARD-Hörfunk.

Christian Redl und Jens Wawrczek übernehmen Gastrollen

Karoline Eichhorn und Ueli Jäggi sind seit dem Start der Reihe ARD Radio Tatort im Jahr 2008 für den SWR als Ermittler aus dem Südwesten dabei. Zusammen mit Matti Krause bilden sie zum letzten Mal das Stammteam des Hörspielkrimis. In den Rollen des Schlagerduos "Lovers" spielen und singen die bekannten Darsteller Christian Redl und Jens Wawrczek. Den Titelsong singt die Berliner YouTuberin und Songwriterin Bina Bianca. Die Produktion dauert noch bis Anfang Juni.Regie führt Alexander Schuhmacher. Die Dramaturgie übernimmt Ekkehard Skoruppa (SWR2).

Wenn es um Liebe geht, hört der Spaß auf

Dramen beginnen oft mit: "Ich liebe Dich!" und enden mit: "Du hast mich nie geliebt!". So scheint es auch im Schlagergewerbe zu sein. Nach dem Tod der Sängerin Mia stellen sich den Ermittlern Brändle und Finkbeiner viele Fragen: War es Suizid? Oder wurde die Sängerin heruntergestoßen? Es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten. Zumal sich herausstellt, dass die Mieterin der Wohnung, aus der Mia stürzte, ihre Mutter war. Die beiden hatten schon lange kein gutes Verhältnis mehr. Vernommen werden kann Mias Mutter nicht. Sie ist spurlos verschwunden. Dafür tauchen Mias Manager Nico und die Zwillinge Fritz und Franz Schurzle, besser bekannt als das Schlagerduo "Lovers", überraschend schnell am Tatort auf. Und je länger Brändle und Finkbeiner ermitteln, umso mehr bestätigt sich der Eindruck, dass der Spaß aufhört, wenn es um Liebe geht. Vor allem, wenn auch noch Erpressung im Spiel ist. Erst einmal gilt es aber Mias Mutter zu finden. Möglicherweise ist sie ein weiteres Opfer. Oder ist sie die Täterin?

Hugo Rendler

Geboren 1957 in Stühlingen im Südschwarzwald. Neben Romanen schreibt Hugo Rendler als freier Autor auch Theaterstücke und Drehbücher, unter anderem für die SWR Fernsehserie "Die Fallers" sowie zahlreiche Hörspiele für DRS Zürich, SRF, RB und SWR. Für SWR2 schrieb er mehrere ARD-Radio-Tatort-Folgen. Etliche seiner Hörspiele wurden ausgezeichnet, unter anderem mit dem Zonser Hörspielpreis. 2015 war er für den Prix Europa nominiert.

"Du hast mich nie geliebt" in der ARD-Audiotkek und im Radio

Im Radio: Freitag, 13. August 2021, 19:05 Uhr, SWR2

Als Podcast ab 11. August 2021 ein Jahr lang zum Download in der ARD-Audiothek sowie auf SWR2.de.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr2-radio-tatort-du-hast-nie-geliebt

