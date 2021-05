SWR - Südwestrundfunk

Deutscher Hörbuchpreis für SWR2 Hörspiel "Die Enden der Parabel"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Koproduktion von Südwestrundfunk und Deutschlandfunk ist "Bestes Hörspiel" / 3.333 Euro Preisgeld / Infos zum Hörspiel und Werkstattbericht online auf SWR2.de/pynchon

Das SWR2 Hörspiel "Die Enden der Parabel" nach dem Roman des amerikanischen Kult-Autors Thomas Pynchon gewinnt den "Deutschen Hörbuchpreis 2021" in der Kategorie "Hörspiel". Die unabhängige Jury würdigt damit die weltweit erste Hörspielbearbeitung des 1973 erschienenen Romans. Für Bearbeitung, Inszenierung und Komposition war Hörspielregisseur Klaus Buhlert verantwortlich. Es die zweite bedeutende Auszeichnung für die Koproduktion des federführenden Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk, die bereits als "Hörbuch des Jahres 2020" der hr2-Hörbuchbestenliste ausgezeichnet wurde. In der rund 14-stündigen Inszenierung sind u. a. Bibiana Beglau, Golo Euler, Felix Goeser, Corinna Harfouch, Jens Harzer, Franz Pätzold und Thomas Thieme zu hören. Die Auszeichnung ist mit 3.333 Euro dotiert. Die Verleihung fand am 26. Mai 2021 in Form einer Livesendung auf WDR 5 statt.

Jury würdigt "eigene Klangsprache" und "surreale akustische Räume"

"Die Enden der Parabel", im Original "Gravity's Rainbow", spannt den Bogen von den V2-Raketen auf London während des Zweiten Weltkrieges bis zur deutschen Kapitulation und dem Abwurf der Atombombe. Erzählt wird in zahlreichen, ineinander verschlungenen Handlungssträngen sowie in Vor- und Rückblenden. Die Jury in ihrer Begründung: "Wenn am Ende ihres Parabelfluges eine V2-Rakete bei ihrem Aufschlag in einem schwerkraft-induzierten Regenbogen explodiert, dann ist das Hörspiel auf mehrere Weisen herausgefordert. Regisseur und Bearbeiter Klaus Buhlert findet für Thomas Pynchons Roman eine eigene Klangsprache jenseits des Illustrativen und eröffnet surreale akustische Räume. Mit seinem prominent besetzten, spielfreudigen Ensemble schafft er einen Erzählfluss, der den 1200-seitigen Roman auf 13 Stunden verdichtet."

SWR Hörspielchef: "Ein schillerndes Pop-Monster"

SWR Hörspielchef Walter Filz, der am 1. September 2021 die Nachfolge von Ekkehard Skoruppa als Leiter der Abteilung Künstlerisches Wort beim SWR antritt, über die Produktion: "Das ist Hörspiel in Höchstform. Mit Wucht und Tiefe. Was Regisseur Klaus Buhlert und Dramaturg Manfred Hess geschaffen haben, ist ein schillerndes Pop-Monster mit hochkomplexem Innenleben. Und wie es sich für ein Monster gehört, fragt es nicht, ob man Berührungsängste hat, sondern packt einen einfach." Das Hörspiel war im April 2020 an zwei Abenden in SWR2 zu hören. Die Dramaturgie hatte Manfred Hess (SWR2). Eine CD-Edition ist bei Hörbuch Hamburg erschienen.

Deutscher Hörbuchpreis

Mit dem Deutschen Hörbuchpreis werden deutschsprachige Hörbuchproduktionen ausgezeichnet, die in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des akustischen Mediums vorführen und damit beispielhaft wirken. Träger ist der Verein "Deutscher Hörbuchpreis", dem neben den Rundfunkanstalten HR, NDR, SWR und WDR auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das Magazin Focus sowie Hörbuchverlage und weitere Institutionen angehören.

Weitere Informationen sowie ein Radiofeature zur Entstehung des Hörspiels mit vielen Ausschnitten: www.SWR2.de/pynchon

Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter

http://swr.li/deutscher-hoerbuchpreis-die-enden-der-parabel-2021

Newsletter: "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@swr.de

SWR.de/corona

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell