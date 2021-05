SWR - Südwestrundfunk

Schockanrufe in der Eifel

Wie skrupellose Täter*innen Familien unter Druck setzen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 27. Mai 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über betrügerische Anrufe, am Donnerstag, 27. Mai 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Sie rufen an und geben sich als Polizeibeamt*innen oder Seelsorger*innen aus, tun sogar so, als ob neben ihnen ein verzweifelter Mensch weint. Es geht ihnen darum, Eltern in einen Schockzustand zu versetzen: Sohn und Tochter ginge es sehr schlecht, sie seien verhaftet worden, hätten ein Verbrechen begangen oder einen Unfall mit Todesfolge verursacht. Der Schock und die emotionalen Narben, die diese Anrufe hinterlassen, sind immens. Von den Eltern werden sofort gewaltige Zahlungen bis zu mehreren hunderttausend Euro verlangt. Nur so könnten sie ihren Kindern noch helfen. Dutzende dieser brutalen Anrufe hat es in den vergangenen Wochen in der Eifel, an der Mosel aber auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz gegeben. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Kai Diezemann mit den Hintergründen.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Albtraum Haussuche - Auch auf dem Land werden die Immobilien knapp - Rettet die Bankautomaten! - Warum Bürger*innen für den Erhalt kämpfen - Neues Bündnis pro Natur - Naturschützer*innen und Bauernverbände fordern gemeinsam mehr Geld für den Artenschutz - Impfgipfel in Berlin - Wann werden die Schüler*innen in Rheinland-Pfalz geimpft? - Haus ohne Zufahrt? - Müssen die Investor*innen jetzt um ihre Wohnimmobilie in Palzem bangen?

