Holger Wienpahl ist leidenschaftlicher Wanderer. Am Pfingstmontag ist er am Rhein unterwegs - auf dem schönen Loreley-Rundweg / Sendung am 24. Mai um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen / Danach ein Jahr lang in der ARD-Mediathek

Wanderparadies Rheinland-Pfalz

Wandern boomt. Die Deutschen entdecken wieder ihre Heimat und staunen, welch' vielfältige Möglichkeiten es zum Beispiel in einem Wanderland wie Rheinland-Pfalz gibt. Für jeden findet sich der richtige Weg - von leicht bis anspruchsvoll. Mittelrhein statt Mallorca. Pfalz statt Vorarlberg. Westerwald statt Wallis. Holger Wienpahl stellt seine persönlichen rheinland-pfälzischen Lieblingswanderwege vor. Alle vier Folgen gibt es ab Mitte Juni auf dem Youtube-Kanal der "Landesschau Rheinland-Pfalz" zu sehen.

Naturerlebnis, Freizeitbeschäftigung und Inspiration

Im Mittelpunkt jeder Tour steht immer die Schönheit des Weges mit seinen geographischen und historischen Besonderheiten. Zugleich ist jeder eingeschlagene Pfad aber auch eine Quelle für unterschiedlichste Überlegungen oder Betrachtungen. So trifft Holger unterwegs auf inspirierende Menschen, um mit ihnen am Wegesrand "Ge(h)danken" auszutauschen, auf der Suche nach Momenten im Leben, die auch den eigenen Horizont erweitern. Oder wie 2018 der Abenteurer Alastair Humphreys schrieb: "Es geht um Gedanken-Nahrung, für alle, die es lieben, der Welt zu entfliehen und draußen den Frieden der unberührten Natur zu erleben."

Loreley-Extratour mit René Borbonus

An Pfingstmontag wandert Holger auf dem "aussichtsreichen" 15 Kilometer langen Loreley-Rundweg und führt die Zuschauer*innen unter anderem an seine absolute Lieblingsstelle in Rheinland-Pfalz. Dort trifft er auf den Rhetoriker und Autor René Borbonus, der an diesem Tag zu seinem unterhaltsamen "philosophischen Wegweiser" wird. Weitere schöne Wanderrouten führen Holger in die Teufelsschlucht bei Ernzen und auf den Calmont Klettersteig an der Mosel.

Programmtipp:

"Wienpahl wandert" am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, 18:15 Uhr im SWR Fernsehen. Danach für ein Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar.

Alle vier Folgen "Wienpahl wandert" stehen ab Mitte Juni auf dem Youtube-Kanal der Landesschau-Rheinland bereit.

