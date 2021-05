SWR - Südwestrundfunk

Schulen medienstark machen: MEDIENTRIXX 2021/22

Medienkompetenzprojekt für Grundschulen in Rheinland-Pfalz / Bewerben bis 18. Juni 2021

Medienkompetenz macht Kinder stark, damit sie sich geschützt und kreativ in der digitalen Welt bewegen und mit ihren Risiken reflektiert umgehen können. Das Projekt MEDIENTRIXX 2021/22 von Südwestrundfunk (SWR) und Partnern richtet sich an Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Zehn Grundschulen in Rheinland-Pfalz werden im kommenden Schuljahr gezielt gefördert. Bewerbungen sind bis 18. Juni 2021 möglich.

Mitmachen lohnt sich

Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz können sich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium wählen aus allen Einsendungen zehn Grundschulen aus. Diese Schulen werden im Schuljahr 2021/2022 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette geehrt. Die MEDIENTRIXX-Schulen haben bis Sommer 2022 Zeit, fünf der zehn Module umzusetzen, darunter den verbindlichen Medienelternabend. Pro Schule wird dem SWR eine Kontaktperson genannt. Die Termine werden individuell vereinbart.

Bewerbung online bis 18. Juni 2021

Interessierte Grundschulen tragen in das Bewerbungsformular auf swr.li/medientrixx-bewerbung ein, warum sie gern MEDIENTRIXX-Schule werden möchten. Bewerbungsschluss ist Freitag, 18. Juni 2021. Die ausgewählten Schulen werden noch vor den Sommerferien informiert.

Für Kinder, Eltern und Lehrkräfte

Es gibt junge Internet-Lernangebote wie "klick-tipps.net" und "klicksafe" sowie Workshops für Schüler*innen zu Tablets im Bildungseinsatz, Datenschutz und Medienrechten für Kinder.

Die Kinderführung "SWR Dschungeltour" lädt ins Funkhaus Mainz ein. Lehrkräfte können ihr Wissen zum Lernen mit digitalen Medien und Bildrechten im Internet vertiefen. Der Elternabend "Eltern und Medienkompetenz" informiert über soziale Netzwerke und Datenverantwortung, Online-Spiele und Kostenfallen.

Starke Partner

Die Inhalte der MEDIENTRIXX-Module stammen von starken Medienkompetenz-Partnern in Rheinland-Pfalz: das Bildungsministerium, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Pädagogische Landesinstitut, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Klicksafe, medien+bildung.com, jugendschutz.net, Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, Planet Schule und der Südwestrundfunk (SWR).

