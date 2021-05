SWR - Südwestrundfunk

Grimme-Preis für "Masel Tov Cocktail"

Erneute Auszeichnung für das Team von "Masel Tov Cocktail": Arkadij Khaet, Merle Teresa Kirchhoff, Mickey Paatzsch und Alexander Wertmann werden für ihren 30-minütigen Kurzfilm mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet, wie das Grimme-Institut am Morgen des 11. Mai 2021 bekanntgab. Sie erhalten den Preis in der Kategorie Kinder & Jugend. Ausgezeichnet wird auch Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Sie erhält einen Grimme-Preis für besondere journalistische Leistung u. a. für ihr Format "maiLab", das der SWR für funk produziert.

SWR Intendant Kai Gniffke gratuliert:

"Mit unserer SWR Koproduktion 'Masel Tov Cocktail' und mit 'maiLab' zeichnen die Grimme-Preis-Jurys zwei Formate aus, auf die wir als SWR sehr stolz sind. Hier kommen Information und Unterhaltung völlig unverkrampft zusammen. Mit Lässigkeit und rasantem Tempo beschreibt 'Masel Tov Cocktail' in nur 30 Minuten den komplexen Umgang mit jüdischem Leben in Deutschland und löst dabei Lachen und Erkenntnis aus. In ihrem Format 'maiLab' auf Youtube beschäftigt sich Mai Thi Nguyen-Kim mit der Corona-Pandemie und vielen weiteren Themen. Auch hier sind die Nutzenden hinterher ganz sicher schlauer - ohne belehrt zu werden. Herzlichen Glückwunsch an Arkadij Khaet, Merle Teresa Kirchhoff, Mickey Paatzsch, Alexander Wertmann und Mai Thi Nguyen-Kim mit ihren Teams zum Grimme-Preis 2021!", gratuliert SWR Intendant Kai Gniffke.

"Masel Tov Cocktail"

In "Masel Tov Cocktail" gehen Autor und Regisseur Arkadij Khaet, Koautorin Merle Teresa Kirchhoff und Koregisseur Mickey Paatzsch auf einen rasanten, komischen und klugen Trip durch junges jüdisches Leben in Deutschland. Hauptfigur Dimi, der cool die Erwartungen seiner Mitmenschen an ihn unterläuft, wird gespielt von Alexander Wertmann, der ebenfalls ausgezeichnet wird. Die Grimme-Preis-Jury lobt den meisterhaften Balanceakt, der den Autor*innen und Regisseuren gelungen ist: "Alle Zutaten in diesem Cocktail stimmen: Drehbuch, Kamera, Schnitt und Regie präsentieren mit perfektem Timing starke Bilder und Aussagen, die in sehr kurzer Zeit zeigen, was es heute bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein. (...) Es ist einer der originellsten filmischen Cocktails der letzten Jahre, mit echtem Mehrwert und noch weit darüber hinaus." "Masel Tov Cocktail" entstand an der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit dem SWR und ARTE, produziert von Christine Duttlinger, Ludwig Meck und Lotta Schmelzer. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard, SWR, und Laurence Rilly, ARTE. Erstausstrahlung am 5.10.2020 im Ersten.

Für besondere journalistische Leistungen ausgezeichnet: Mai Thi Nguyen Kim

Für ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetente als auch breitenwirksame Informationsvermittlung zum Thema Corona in "maiLab" (funk/SWR) sowie für ihre Moderationen in "Quarks" (WDR) erhält Mai Thi Nguyen Kim einen Grimme-Preis für besondere journalistische Leistung. Aus der Begründung der Jury: "Neben der Vermittlung von Fakten macht sich Mai Thi Nguyen-Kim zudem darum verdient, den Zuschauer:innen zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Sie erläutert, wie Studien zu bewerten sind, woran man erkennt, ob sie wissenschaftlichen Standards folgen, wo Schwächen und Stärken liegen. In einer Zeit, in der viele Menschen Quellen nicht überprüfen, ihre Gefühle mit Fakten verwechseln und Widerspruch nicht aushalten, trägt sie so auch dazu bei, die Debattenkultur in unserer Gesellschaft zu verbessern." maiLab wird vom SWR für funk produziert.

