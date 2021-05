SWR - Südwestrundfunk

SWR Extra: Die Wahl des Ministerpräsidenten

Aus aktuellem Anlass ändert das SWR Fernsehen am Mittwoch, 12. Mai sein Programm

Es wird seine dritte Amtszeit sein: Am Mittwoch, 12. Mai 2021 will sich Winfried Kretschmann von den Grünen erneut zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg wählen lassen. Seine Wahl gilt als sicher, hat doch die Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU eine komfortable Mehrheit im Landtag. Im Anschluss werden die Ministerinnen und Minister seines Kabinetts vereidigt.

Der Südwestrundfunk (SWR) überträgt die Wahl und die Vereidigung von 11 Uhr bis 12:30 Uhr live aus dem Landtag in Stuttgart im SWR Fernsehen, auf www.SWR.de/bw, in der ARD Mediathek, in der SWR Aktuell App und im SWRAktuell-Kanal auf Facebook.

Michael Matting und Edda Markeli moderieren das "SWR Extra: Die Wahl des Ministerpräsidenten", Experte in der Livesendung ist der Politikwissenschaftler Prof. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim.

Mittwoch, 12. Mai 2021, 11 Uhr bis 12:30 Uhr aus dem Landtag in Stuttgart live im SWR Fernsehen.

Livestream auch auf www.SWR.de/bw, in der ARD Mediathek, in der SWR Aktuell App und im SWRAktuell-Kanal auf Facebook.

