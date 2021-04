SWR - Südwestrundfunk

Beschleunigung beim Impfen

Wann erreichen wir in Rheinland-Pfalz den Corona-Schutz für alle? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 29. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" geht der Frage nach, ab wann alle Rheinland-Pfälzer*innen mit einem Impfangebot rechnen können, am Donnerstag, 29. April 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Monatelang konzentrierten sich die Impfungen auf die Senioren und die Mitarbeitenden in den Altenheimen sowie das medizinische Personal. Ab Juni soll die Impf-Priorisierung aufgehoben werden. Wer zurzeit gerade geimpft werden kann, und warum genau, das fragen sich viele. Wer einen gute Hausarztpraxis hat, die auch noch genügend Impfstoff erhält, der kann sich glücklich schätzen, weil er schon früher die Impfung erhält. Das Wort "Impfneid" macht die Runde. Jetzt sollen die Impfungen mit allen Mitteln beschleunigt werden: "Impfstoff für alle", soll das endlich möglich machen. Einige Millionen neue Impfstoff-Ampullen und Rheinland-Pfalz könnte die Corona-Krise überstanden haben, so die Hoffnung. Nur: Wo bleibt die angekündigte "Impfstoffschwemme" und wann erreicht Rheinland-Pfalz den ersehnten Schutz vor der Pandemie? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterinnen Meike Gehlsen und Panja Schollbach sind diesen Fragen im Donnersbergkreis nachgegangen.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Corona-Gefahr für die Jüngsten - Experten warnen vor langfristigen Gesundheitsschäden bei Kindern und Jugendlichen - Zur-Sache-Hilft: Streit um Witwerrente - Holzmangel im Handwerk - Warum im waldreichen Rheinland-Pfalz Betriebe und ihre Kunden unter Lieferschwierigkeiten und hohen Preisen leiden - Zur-Sache-Pin: Welche Bedeutung hat die Holzwirtschaft in Rheinland-Pfalz? - Pocken-Attacke in der Eifel - Wie Lammersdorf zum Herd der hochgefährlichen Seuche wurde - Koalitionsverhandlungen in der Schlussphase - Gelingt der Interessenausgleich zwischen FDP und Grünen? - Querelen um Uwe Junge - Wohin entwickelt sich die AfD in Rheinland-Pfalz?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell