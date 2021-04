SWR - Südwestrundfunk

#besserRadfahren - gefährlich enge Radwege im Südwesten. "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 27. April 2021

Viele Radwege im Südwesten sind zu schmal, schlecht einsehbar oder hören abrupt auf. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) schätzt sie als sehr gefährlich ein. Zusammen mit dem SWR hat der VCD unter dem Motto #besserRadfahren Deutschlands größte Radwege-Messaktion gestartet. Ziel der Aktion ist die Erstellung einer umfangreichen Statistik über die Breite von Radwegen im Südwesten. Tausende Radfahrer*innen haben bereits an der Aktion teilgenommen. "Marktcheck"-Reporter*innen zeigen, wo sich gefährliche Rad-Engstellen in Ballungszentren wie Mainz oder Stuttgart befinden. Auch der Neckartal-Radweg ist teilweise so eng, dass sich regelmäßig Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in die Quere kommen. Radinitiativen und Verkehrsclubs mahnen seit Jahren - ohne Erfolg. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 27. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD-Mediathek, online auf SWR.de und Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Frischhalteboxen - welche funktioniert am besten?

Eine Frischhaltebox hilft Obst, Gemüse und Co. länger frisch aufzubewahren. Die Boxen gibt es mittlerweile nicht mehr nur aus Kunststoff, sondern auch aus Glas, Edelstahl oder sogar Bambus.

Das Angebot und die Preisspanne sind riesig. Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Materialien? "Marktcheck" macht den Test und zeigt, welche Frischhalteboxen eher Gerüche annehmen und welche am besten schließen.

Kosmetikartikel - wenn mit natürlichen Inhaltsstoffen geworben wird

Natürliche Inhaltsstoffe in Kosmetikartikeln ziehen viele Kund*innen an. Von Shampoo über Pflegeöl bis zu fester Seife: Immer mehr Produkte werben damit, 90 Prozent oder mehr ihrer Inhaltsstoffe seien natürlichen Ursprungs. Welche Inhaltsstoffe enthalten Naturkosmetik-Produkte? Viele Hersteller rechnen anscheinend den Wasseranteil ihres Produktes als "natürlichen Inhaltsstoff" dazu. "Marktcheck" klärt auf.

Impfschaden-Versicherung - wann zahlt die Kasse?

Versicherungen haben die Angst mancher Menschen als Geschäft erkannt und werben mit einem Versicherungsschutz vor Impfschäden. Was sind das für Verträge und welche Leistungen enthalten sie? Die Antwort weiß "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey und erklärt zudem, auf welche Versicherungen es in Zeiten der Pandemie besonders ankommt. Was passiert, wenn man unter den Spätfolgen einer Corona-Infektion leidet? Wann wird eine Corona-Infektion als Berufskrankheit anerkannt?

Geschirrspüler - wie lässt sich Flugrost beseitigen?

Im Geschirrspüler kann sich Flugrost auf Gabeln, Messern oder Löffeln absetzen. Auch an Stellen, die man nur schwierig reinigen kann, wie beispielsweise im Inneren des Gemüseschälers oder im Dosenöffner, können sich die unschönen Flecken bilden. Wie kommt es zu Flugrost und wie lässt er sich vermeiden? "Marktcheck" findet es gemeinsam mit Alexandra Moser heraus. Sie unterrichtet am Gymnasium Engen und ist einer der besten Chemielehrerinnen Baden-Württembergs.

