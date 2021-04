SWR - Südwestrundfunk

Naber? Was geht! - Neuer Host Dilara Colak

Mainz (ots)

Reportage "naber? Was geht!" zeigt inspirierende Frauen mit türkischem Hintergrund / ab Donnerstag, 22. April, 18:30 Uhr / Youtube, ARD-Mediathek, Instagram

Dilara Colak (21) steigt bei der Reportage-Reihe "naber? Was geht!" vom SWR ein. Am Donnerstag, 22. April 2021, ab 18:30 Uhr moderiert sie ihre erste Folge auf dem Youtube-Kanal. Die Folge ist auch in der ARD-Mediathek zu sehen.

Dilara Colak aus Metzingen ist 21 Jahre alt - und ein Naturtalent. Entdeckt wurde sie beim Medien-Workshop "Bock auf Medien" 2019, bei dem Jugendliche eine Woche lang im SWR Funkhaus in Stuttgart hinter die Kulissen blicken und sich als Medienmacher*innen ausprobieren durften. Bei DasDing, das junge multimediale Programm des SWR, konnte Dilara noch eine Probewoche anhängen. Ihre Chance hat sie genutzt, kurz darauf wurde sie Teil der Online-Meme-Team-Familie. Ab Donnerstag, 22. April, ist Dilara dann auch als Host bei "naber? Was geht!" zu sehen. Die Reportage-Reihe vom SWR rückt inspirierende Frauen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die türkische oder kurdische Wurzeln haben, in den Mittelpunkt und zeigt ihre Lebensgeschichten und ihren Alltag.

Darüber hinaus studiert Dilara an der Hochschule der Medien im Studiengang Crossmedia-Redaktion.

Reportage-Reihe

"Naber? Was geht! - Dein Weg, Deine Story" am Donnerstag, 22.4.2021, ab 18:30 Uhr auf dem "naber?wasgeht!"-Kanal auf Youtube und täglich auf Instagram. Alle Folgen auch in der ARD-Mediathek.

