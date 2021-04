SWR - Südwestrundfunk

Unsichere Schnelltests - Die Risiken des Schnelltest-Booms

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 22. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über Risiken der Corona-Schnelltests am Donnerstag, 22. April 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz setzt in der Corona-Krise auf Antigen-Schnelltests für alle. Mittlerweile kann man solche Tests sogar im Discounter kaufen. Aber wie sicher und zuverlässig sind sie? Eine Mutter aus Mainz hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Laut Antigen-Schnelltest war ihr 10-jähriger Sohn Corona-positiv, ein späterer PCR-Test aber zeigte: Fehlalarm! Umgekehrt erkennen Antigen-Schnelltests Infektionen in vielen Fällen nicht rechtzeitig. Studien zeigen, dass bei etwa 40 Prozent aller Menschen, die infiziert sind, Antigen-Schnelltests gar nicht anschlagen. Experten warnen, sich zu sehr auf Antigen-Schnelltests zu verlassen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Christian Stracke hat recherchiert.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Zerreißprobe in der CDU - Der rheinland-pfälzische Landesverband nach dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur - Corona-Konfusion - Warum immer mehr Menschen die Corona-Politik nicht mehr verstehen - Corona-Hotspot Kirn - Warum die Infektionszahlen plötzlich so hoch sind - Streit um Abschiebung - Kritik an der Stadt Ludwigshafen - Streit um Radweg im Bienwald - Umweltschädlich oder sinnvoll? - Ärgernis Bürokratie - Schleppende Ausgleichszahlungen für Quarantäne-Lohn

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell