Sondersendung bei SWR4: Der letzte Weg von Prinz Philip

Die Anteilnahme am Tod von Prinz Philip ist auch in Rheinland-Pfalz groß. Deshalb ändert SWR4 Rheinland-Pfalz am Samstag, 17. April 2021, sein Programm ab 16 Uhr, um Prinz Philip auf seinem letzten Weg für die Hörer*innen zu begleiten. Um 15.45 Uhr wird sich der Trauerzug in Richtung St. George Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor in Bewegung setzen. Die eigentliche Trauerfeier beginnt nach Mitteilung des Buckingham Palastes gegen 16.15 Uhr. SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun wird die Zeremonie, die voraussichtlich bis 18 Uhr dauern wird, beschreiben und einordnen. Darüber hinaus wird sie Einblicke in die bewegte vergangene und aktuelle Familiengeschichte der Windsors geben.

