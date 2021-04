SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 15. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Machtkampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet und die Präferenz der rheinland-pfälzischen CDU-Basis am Donnerstag, 15. April 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Laschet will. Söder will. Die Gremien von CDU und CSU haben sich jeweils für ihren Parteivorsitzenden ausgesprochen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Geht es allein nach den Gremien, dann wird wohl Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union. Fragt man aber die Basis der CDU, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, dann sieht das ganz anders aus. Viele ergreifen öffentlich Partei für CSU-Chef Söder. Sieben der 36 Kreisverbände der rheinland-pfälzischen CDU gehen gerade auf die Barrikaden und fordern, die Kreisverbände bei der Entscheidung einzubeziehen. "Besser es tut ein paar Tage weh als vier Jahre", sagen diejenigen, die Armin Laschet verhindern und mit Markus Söder in den Wahlkampf ziehen wollen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" mit einem Stimmungsbild aus der rheinland-pfälzischen CDU.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Achtung Blitzer - Wie Verkehrssünder*innen in Rheinland-Pfalz vom Datenschutz profitieren können - Mehr Freiheiten für Geimpfte - Was halten die Rheinland-Pfälzer*innen davon? - Mehr Macht für den Bund im Kampf gegen Corona - Kann die dritte Welle so gebrochen werden? - Die Not im Lockdown mit dem stillen Örtchen - Wo gibt es noch öffentliche Toiletten in Rheinland-Pfalz? - Schlaflos in Münchwald - Wenn täglich 1.400 Autos und Laster durchs Dorf rasen - "Zur Sache!"-Pin: Welche Folgen haben Kirchenaustritte?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell