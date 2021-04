SWR - Südwestrundfunk

Schlaganfall - schnelles Handeln ist lebenswichtig

"Marktcheck" am Dienstag, 13. April 2021, 20:15 Uhr

Mehr als 700 Menschen erleiden durchschnittlich täglich in Deutschland einen Schlaganfall und befinden sich damit in Lebensgefahr. Es ist wichtig, schnell zu handeln und die Betroffenen ins Krankenhaus zu bringen. Ängste vor einer Corona-Infektion dürfen keine Rolle spielen, warnen Ärzt*innen. "Marktcheck"- Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, wie man einen Schlaganfall erkennt und wie man sich im Ernstfall verhalten sollte. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 13. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online auf SWR.de und Youtube.

Weitere Themen der Sendung:

Vorsicht vor Abzock-Agenturen - wenn die Model-Rechnung nicht aufgeht

Viele haben den Wunsch, als Model Geld zu verdienen. Das wissen auch unseriöse Geschäftemacher und nutzen es aus. Unter verschiedenen Agenturnamen laden sie zu Casting-Terminen ein, meist in großen Hotels. Vorort sollen die Interessenten mehrere Hundert Euro für Fotos und die angebliche zukünftige Vermittlungstätigkeit der Agentur bezahlen. Aufträge bekommen die hoffnungsvollen Neu-Models dann allerdings nur in seltenen Fällen. "Marktcheck" erklärt die Masche an den Beispielen einer jungen Frau aus Schwäbisch Hall und eines jungen Mannes aus Worms und zeigt im Gegensatz dazu, wie seriöse Agenturen arbeiten.

Scharfe Sachen zu gesalzenen Preisen - was taugen die hippen Gewürzmischungen?

Vom Rührei-Gewürz über "Magic Dust" bis zu Ras el Hanout-Variationen: Gewürzmischungen für Küche und Grill sind sehr beliebt und kommen häufig von neuen Herstellern auf den Markt. Welche Inhaltsstoffe enthalten sie? "Marktcheck" testet, wie gut die neuen Gewürzmischungen im Vergleich zu den Produkten von Traditionsmarken schmecken und klärt, ob die hohen Preise für Inhalt und Zusammenstellung angemessen sind.

Sauber - die Kraft der Orangenschale

Orangenschalen können ohne Gewaltanwendung Luftballons platzen lassen. Verantwortlich dafür ist das Orangenöl in den Schalen. Das kann man sich auch im Haushalt zunutze machen. Wie man aus den Schalen einen Haushaltsreiniger herstellen kann, zeigt "Marktcheck".

