Junge Schlagerstars zu Gast bei Andy Borg

Auch im Mai lädt Andy Borg wieder zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein. Mit seinen Gästen bringt er die großen Klassiker aus der Volksmusik, bekannte Schlagerhits und die besten Evergreens auf die Bühne. Mit dabei sind unter anderem 3 Mal 1, Die Jauchzaaa und die Glockengruppe des Trachtenvereins St. Georgen. Zudem erfüllt Andy Borg wieder die Musikwünsche der Zuschauer*innen. Zu sehen am Samstag, 8. Mai um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Talentierter Schlagernachwuchs und legendäre Volksmusikstars

Das Geschwistertrio 3 Mal 1 bringt frischen Wind in Andy Borgs Weinstube: Die drei jungen Frauen aus Bisingen im Zollernalbkreis präsentieren einen bunten Mix beliebter Schlagerhits. "Mei is des schee" heißt es, wenn die Troglauer aus der Oberpfalz mit einer Mischung aus Volksmusik und klassischem Rock Stimmung auf der Bühne machen. Auch Marie Reim ist bei Andy Borg zu Gast, die zeigt, dass sie das musikalische Talent ihrer Eltern geerbt hat. Die Tochter von Schlagersängerin Michelle und Musiker Matthias Reim tritt mit dem emotionalen Song "Einen Grund" auf. Peter Petrel singt zusammen mit Tina Wulf seinen Nummer-eins-Hit "How do you do" und Reiner Kirsten gibt die romantische Ballade "Spiel mir noch einmal dein Lied am Klavier" zum Besten. Aus St. Georgen ist die Glockengruppe des Trachtenvereins zu Gast. Sie klären Andy Borg über die Besonderheiten des traditionellen Rosenhutes auf und lassen die Glocken zu "Liebe kleine Schwarzwald-Marie" klingen.

Staffel ohne Studiopublikum

Die aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 8. Mai 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

