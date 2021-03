SWR - Südwestrundfunk

Drehschluss für den Debütfilm "Coming home" von Karsten Dahlem

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn in den Hauptrollen der SWR Kinokoproduktion

Für Autor und Regisseur Karsten Dahlem und sein Team gingen in Eberdingen bei Ludwigsburg die Dreharbeiten zu "Coming home" zu Ende. Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn sind in der SWR Kinokoproduktion in einer vielschichtigen, komplizierten Vater-Tochter-Beziehung zu sehen. In weiteren Rollen spielen u. a. Therese Hämer, Casper von Bülow, Anton Spieker und Walid Al-Atiyat. "Coming home" ist eine Produktion der Viafilm in Koproduktion mit SWR (Debüt im Dritten) und WDR.

Wie geht Vergebung?

Jahrelang hat Christina sich bewiesen, dass sie als Stuntfahrerin ihr Auto beherrscht. Bis sie nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und keine andere Wahl hat, als in ihr Heimatdorf, ins Elternhaus zurückzukehren. Dort, wo einmal lebhaftes Familienleben herrschte, lebt heute zurückgezogen ihr Vater Werner. Mit der neuen Situation sind Vater und Tochter gleichermaßen überfordert. Erinnerungen werden wach, die zwischen ihnen stehen. Und zwischen Christina und der Dorfgemeinschaft. Wenn sie könnte, würde sie abhauen. Stattdessen müssen sie und Werner versuchen, mit dem angehäuften Schweigen und unterdrückten Vorwürfen zurechtkommen, zwischen Aggression und Abwehr einen Weg zueinander zu finden.

Karsten Dahlem inszeniert seinen ersten abendfüllenden Film

Theaterregisseur und Autor Karsten Dahlem schrieb auch das Drehbuch zu "Coming home", der nach dem Kurzfilm "Princess" seine erste Spielfilmregie ist. Produziert wird der Film von Max Frauenknecht und Benedikt Böllhoff (Viafilm), die Redaktion liegt bei Stefanie Groß (SWR/Debüt im Dritten) und Andrea Hanke (WDR). Gefördert wird der Film von der MFG Baden-Württemberg, dem DFFF und der FFA.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/kinoproduktion-comming-home-drehschluss

Foto über ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell