"NACHTCAFÉ: Wenn kein Abschied möglich ist"

Der Tod trifft alle irgendwann, dennoch kommt er manchmal unerwartet und plötzlich. Für die Hinterbliebenen ist die fehlende Gelegenheit, Abschied zu nehmen oft sehr schmerzlich. Ob ein Familienvater, dessen Sohn bei einem Skiunfall unter einer Lawine begraben wurde und starb, oder ein Notfallseelsorger, dessen Eltern Opfer eines schweren Autounfalls wurden. Die Trauer fällt besonders schwer, wenn der Verbleib der Angehörigen nicht endgültig geklärt ist. Ähnlich ergeht es Menschen, die jemanden durch Suizid verlieren - statt Hilfe leisten zu können, bleiben die Hinterbliebenen häufig mit quälenden Schuldvorwürfen zurück. Wie wichtig ist es, Abschied zu nehmen? Wie kann man damit umgehen, wenn dieser nicht mehr möglich ist? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Wenn kein Abschied möglich ist" am Freitag, 19. März 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Petra Wolfs Mann wählte den Freitod

Der geliebte Ehemann von Petra Wolf erschoss sich nur wenige Meter von ihr entfernt im eigenen Garten. Er war die Liebe ihres Lebens, doch als er unheilbar an einer seltenen Demenzform erkrankte, baute er geistig und körperlich immer stärker ab: "Das ist so grausam, wenn sich dein Liebster erschießt und sein Leiden so groß ist, dass er nicht mehr weiterleben möchte."

Albrecht Roebke verlor seine Familie durch einen Verkehrsunfall

Bei einem schweren Autounfall verunglückten Albrecht Roebkes Eltern mitsamt seinem Bruder. Der Notfallseelsorger kümmert sich beruflich selbst um Menschen in Notsituationen, doch der Vorfall stürzte ihn in ein großes Loch: "Nach diesem Unfall war ich im Schock. Da ist die Welt komplett stehengeblieben." Es begann für Roebke ein langer Weg voller Schmerz und Trauer.

Thomas Zawitkowskis Vater verlor durch Fallschirm-Unfall sein Gedächtnis

Der Vater von Thomas Zawitkowski erlitt bei einem missglückten Fallschirmsprung schwerste Gehirnverletzungen und einen Gedächtnisverlust. Seit dem Unfall kann er weder laufen noch sprechen, und erkennt seine eigene Familie nicht: "Wenn meine Mutter mich fragt, wer ich bin, dann zuckt er nur noch mit den Schultern. Das ist extrem hart."

Tina Eschmann-Degener verlor ihren Mann durch ein Tsunami-Unglück

Tina Eschmann-Degener wollte mit ihrer kleinen Familie in Thailand am Strand Weihnachten feiern, als sie von einem Tsunami erfasst wurden. Wie durch ein Wunder überlebten sie und ihre Kinder schwerverletzt. Zurück in Deutschland wartete sie monatelang auf ein Lebenszeichen ihres verschollenen Ehemanns: "Der Schmerz und der Gedanke an meinen Mann waren fast nicht auszuhalten. Es war unbeschreiblich schlimm, nicht zu wissen, wo er ist."

Angelika Kallwass ist Diplom-Psychologin

Diplom-Psychologin Angelika Kallwass weiß, wie wichtig der Abschied von den Liebsten ist. Umso schmerzhafter ist es, wenn dieser für Angehörige nicht mehr möglich ist - oder man womöglich sogar im Streit auseinanderging: "Es ist sehr schwierig für das Gewissen, wenn man einen Menschen verliert und keine Versöhnung stattgefunden hat." Denn ohne die Möglichkeit zum Abschied ist es äußerst schwierig, zu trauern und den Verlust zu verarbeiten.

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

"NACHTCAFÉ: Wenn kein Abschied möglich ist" am Freitag, 19. März 2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Weitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-wenn-kein-abschied-moeglich-ist,

