SWR - Südwestrundfunk

Platz 1 der SWR Bestenliste: Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Baden-Baden (ots)

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen sie möglichst viele Leser*innen wünscht. Auf Platz 1 der SWR Bestenliste im März 2021 steht die Kopenhagen-Trilogie der 1976 verstorbenen, dänischen Autorin Tove Ditlevsen in der Übersetzung von Ursel Allenstein. Die stark autobiografisch inspirierten Einzelbände sind unter den Titeln "Kindheit", "Jugend" und "Abhängigkeit" erschienen. Auf Platz 2 und 3 folgen die Romane "Revolution" von Viktor Martinowitsch sowie "Mädchen, Frau etc." von Bernardine Evaristo.

SWR Bestenliste in SWR2 und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über die neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2, 22:03 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste

Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literatur

Die SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/app

Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell