Täglich shoppen Millionen von Kund*innen bei Amazon Marketplace. Dabei vertrauen viele auf positive Rezensionen anderer Verbraucher*innen und die Anzahl der Sterne. In einer Recherche deckt "Marktcheck" auf, wie sich viele Händler*innen die positiven Bewertungen erkaufen. "Marktche ck deckt auf - das Geschäft mit Fakebewertungen" am Dienstag, 23. Februar 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online bei SWR und auf Youtube.

Das Problem ist Amazon bekannt. Seit Jahren versucht der Internetriese, die Machenschaften der Bewertungsbetrüger*innen zu stoppen und sperrt immer wieder Accounts. Trotzdem wird weiter mit allen Tricks um das beste Ranking gekämpft, sehr zum Nachteil seriöser Händler*innen und unwissender Kund*innen.

