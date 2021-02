SWR - Südwestrundfunk

Wie entscheidest du? Bring deine Welt in Bewegung!

Das SWR Onlinespiel zur Landtagswahl für Erstwähler*innen

Was wäre, wenn? Anlässlich der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 schlüpfen Erstwähler*innen beim Onlinespiel "Wie entscheidest du?" in die Rolle eines Regierungschefs/einer Regierungschefin. Sie lösen knifflige Aufgaben und treffen weitreichende politische Entscheidungen. Das Spiel ist seit dieser Woche unter www.SWR.de/wieentscheidestdu online.

Entscheiden - und sehen, welche Konsequenzen das hat

Einmal Regierungschef*in sein, politische Entscheidungen treffen und sehen, welche Konsequenzen das hat. Der spielerische Ansatz lädt Erstwähler*innen ein, Politik aus einer anderen Perspektive zu erleben, und sich mit Neugier und Spaß mit politischen Themen aus ihrer Lebenswelt zu beschäftigen - wie Klimaschutz, digitales Leben oder gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Spielerlebnis mit Wertekompass

Die Spieler*innen steuern in der browserbasierten App mit ihrem Avatar verschiedene Aufgaben im Spielplan an und wählen aus vier Antwortoptionen ihre Lösungen aus. Sie können zwischen klaren Entscheidungen, einem Kompromiss oder dem Aufschub der Entscheidung wählen. Zu jeder Aufgabe bietet "Wie entscheidest du?" ein Infopaket, das die Entscheidungsfindung unterstützt. Ist eine Option ausgewählt, bekommen die Spielenden sofort ein Feedback dazu, welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Das Spielerlebnis in den verschiedenen Szenarien versetzt die Spielenden in die Lage, eine Idee davon zu bekommen, wie ihr eigener Wertekompass aussieht und wie sie zu bestimmten Themen stehen. Sie können ein Gespür dafür entwickeln, wie sie sich als Regierungschef*in fühlen, was ihr Handeln bestimmen würde und wie ausgeprägt jeweils ihre Entscheidungskraft, Kompromissfähigkeit und ihr langer Atem wäre. Der Spielplan greift den Slogan "Bring deine Welt in Bewegung!" mit einer bunten Erfahrungswelt auf, in der die Spieler*innen sich bewegen können.

Spiel (nicht nur) für Erstwähler*innen

"Wie entscheidest du?" wendet sich gezielt an Erstwähler*innen und soll sie spielerisch darauf aufmerksam machen, dass sie auch bei den Landtagswahlen die Möglichkeit haben, Politik mitzuentscheiden. Das Spiel ist aber auch für ältere wie für etwas jüngere Spieler*innen interessant und gut spielbar. Das Spiel entstand in einer Zusammenarbeit von SWR Medienstark, DASDING, der Multimedialen Chefredaktion des SWR sowie den Landeszentralen für politische Bildung Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

"Wie entscheidest du? Das Onlinespiel für Erstwähler*innen

Ein umfangreiches Web-Special zur Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findet sich unter www.SWR.de/wahl.

