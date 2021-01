SWR - Südwestrundfunk

"NACHTCAFÉ: Worauf noch warten?"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Der Wunsch, etwas zu verändern, schlummert in vielen Menschen - dennoch bedarf es oftmals viel Mut, um den herbeigesehnten Aufbruch zu wagen. Ob eine Frau, die nach Jahrzehnten aus ihrer Ehe ausbricht, um ihr Leben fortan in vollen Zügen zu genießen oder ein Soldat, der sich wünscht. als Frau zu leben. Andere hingegen leiden jahrelang unter einem Missbrauch, bis sie schließlich die Kraft finden, um über das widerfahrene Unrecht zu sprechen. Einen anderen Aufbruch wagen Menschen, die ihren vermeintlichen Traumjob verlassen, um nicht gegen ihre eigenen Überzeugungen zu handeln - obwohl die Konsequenzen unangenehm sein können. Wie gelingt dieser Schritt? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung? Was passiert, wenn sich der mutige Schritt im Nachhinein als Fehler herausstellt? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Worauf noch warten?" am Freitag, 29. Januar 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Kerstin Thiel reist seit der Trennung von ihrem Mann mit einem Wohnmobil um die Welt

Als ihr Ehemann sich in eine andere Frau verliebte, brach für Kerstin Thiel eine Welt zusammen. "Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wusste nicht mehr, wo ich hingehöre." Doch was zunächst als Unglück erschien, wurde zu einer großen Chance. Sie ließ ihr altes Leben hinter sich und riskierte einen Neustart.

Max Ciolek wurde als Kind von einem katholischen Priester missbraucht

Max Ciolek war erst zehn Jahre alt, als sich ein Priester zum ersten Mal an ihm verging. Fortan stand sein Leben unter dem dunklen Schatten des jahrelangen Missbrauchs. Als er den Täter Jahre später mit den Vorfällen konfrontierte, wollte ihn dieser erpressen und mundtot machen: "Er hat mir Schweigegeld angeboten. Das habe ich nicht angenommen."

Dr. Frank Nopper entstammt einer Politikerdynastie

Radikale Brüche sind nicht die Art von Dr. Frank Nopper. Stattdessen vollendet er das, was sein Vater vor ihm begonnen hat. Einer langen Familientradition folgend, ist Nopper seit vielen Jahren als Bürgermeister im Amt und lebt Beständigkeit: "Mir wurden Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit und Klarheit vorgelebt", so der Schwabe.

Antonie Neumann zog in ein Tinyhouse, als ihre Kinder sie nicht mehr brauchten

Im Alter von 67 Jahren ließ Antonie Neumann ihr altes Leben hinter sich und zog in ein Tinyhouse. Mehr als 40 Jahre wohnte sie zuvor in einem großen Bauernhaus. Ihr Alltag war bestimmt von Arbeit, Kindererziehung und Hausarbeit. Doch als die Kinder aus dem Haus waren, begann sie, ihr Leben zu hinterfragen: "Habe ich noch andere Wünsche, als dem Schmutz nachzurennen?"

Michael Marchetti kündigte während der Pandemie seinen Job als Privat-Jet-Pilot

Mitten in der Corona-Krise kündigte Michael Marchetti seinen vermeintlichen Traumjob. Nach und nach kamen dem Privat-Jet-Pilot Zweifel an der Sinnhaftigkeit seines Berufes: "Es geht einfach nur um das Business und ums Geld. Das tut der Welt nicht gut." Ohne zu wissen, wie es weiter geht, zog der Österreicher die Reißleine und wagte den Schritt ins Ungewisse.

Prof. Dr. Dieter Frey ist als Sozialpsychologe tätig

Prof. Dr. Dieter Frey weiß, wann der Punkt erreicht ist, an dem Menschen ihre Ideen in die Tat umsetzen. Der Weg dahin ist oft lang. "Es ist Mut und ein gewisses Risikoverhalten nötig, dass ich den Schritt wage und etwas Neues mache", sagt der Sozialpsychologe. Erst, wenn der Leidensdruck groß genug ist, geben sich Menschen einen Ruck und handeln.

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

"NACHTCAFÉ: Worauf noch warten?" am Freitag, 29. Januar 2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Weitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-worauf-noch-warten

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell