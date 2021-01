SWR - Südwestrundfunk

Dokumentarfilm: "Serenade für Fanny"

Video-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Von Frauenbildern, großen Träumen in jedem Alter und Verbundenheit über Generationen / Donnerstag, 28. Januar 2021, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen

Für die 91-jährige Fanny und ihre 30-jährige Enkelin Alexandra ist der Sommer im heimischen Schwabenländle voller Träume, die sich erfüllen könnten: Während Fanny endlich ihr Pop-Idol Helene Fischer persönlich treffen möchte, will Alex das schönste von Fannys selbstgeschneiderten Kleidern auf dem roten Teppich bei den Studenten-Oscars in Los Angeles tragen. Eines ist klar: Beide brauchen dazu die Hilfe der Anderen. Und auch wenn's schwierig wird, aufgegeben wird nicht, denn: Zum Träumen ist es nie zu spät! Der Dokumentarfilm "Serenade für Fanny" von Monique Marmodée ist zu sehen am Donnerstag, 28. Januar 2021 um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach für ein Jahr in der ARD Mediathek.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/serenade-fuer-fanny

Fotos über www.ARD-foto.de.

Pressekontakt:

Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell