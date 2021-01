SWR - Südwestrundfunk

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Wahlabsichten von Rheinland-Pfälzer*innen wenige Wochen vor der Wahl, am Donnerstag, 14. Januar 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Noch neun Wochen bleiben den Parteien bis zur Landtagswahl. Doch in Rheinland-Pfalz läuft der Wahlkampf eher schleppend an. Der Kampf gegen Corona beherrscht die Nachrichten. Begegnungen mit den Wähler*innen sind bislang fast nur über das Internet möglich. Dabei werden schon Anfang Februar die ersten Rheinland-Pfälzer*innen Ihre Stimme abgeben - per Briefwahl. Wie ist die politische Stimmung im Land? Wen würden die Bürger*innen wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Und: Welche Themen könnten dabei eine wichtige Rolle spielen? Außerdem wird im "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-PoliTrend gefragt: Wie hoch ist die Impfbereitschaft im Land? Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap mit der repräsentativen Umfrage im Auftrag des SWR.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Schleppender Impfstart - Warum wird es Senioren so schwer gemacht? - Corona-Impfung Nein Danke - Warum lassen sich manche Ärzte und Pfleger nicht impfen? - Corona-Hotspots in Rheinland-Pfalz - Warum fallen derzeit gerade Städte wie Speyer und Worms auf? - "Zur Sache"-Pin: Corona Hotspot-Inzidenz - Missbrauchsskandal in Speyer - Haben Nonnen systematisch Priestern Heimkinder zum sexuellen Missbrauch zugeführt?

