SWR1 RP sammelt über 250.000 Euro Spenden für Herzenssache

Beim SWR1 Spendenmarathon für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" von SWR, SR und Sparda Bank hat SWR1 Rheinland-Pfalz 250.834 Euro für den guten Zweck gesammelt. Bis 24 Uhr am 27.12.2020 konnten die SWR1 Hörer*innen Musik wünschen und für "Herzenssache" spenden. Der Auftakt des Spendenmarathons war bereits am 30. November erfolgt: Damals spielte SWR1 19 Stunden lang Wunschmusik gegen Spenden. Das Finale fand am 27.12. mit weiteren 14 Stunden Wunschmusik statt. Die Spenden kommen Projekten für Kinder und Jugendliche im Südwesten zugute.

Stars engagieren sich für "Herzenssache"

Zum "Zieleinlauf" des SWR1 Spendenmarathons am 27.12.2020 spielte Moderator Michael Lueg von 10 bis 24 Uhr Musikwünsche gegen Spenden. Prominente Unterstützung gab's von Guido Cantz, Julia Neigel und Fools Garden-Sänger Peter Freudenthaler. Auch Guido Cantz, Gregor Meyle und Comedian Bülent Ceylan hatten den SWR1 Spendenmarathon unterstützt. Als Highlight war bei einer Auktion ein SWR1 Velomobil versteigert worden, dies erbrachte zusätzliche 3.070 Euro. Studiogast Andreas Manthe von der Sparda-Bank überraschte im Interview mit einer Spende von 7.500 Euro und rundete damit die Spendensumme auf 250.000 Euro auf.

Bereits der Startschuss zum SWR1 Spenden-Marathon war großer Erfolg

Am 30. November hatte SWR1 Rheinland-Pfalz den Spendenmarathon für die "Herzenssache" eröffnet: Moderator Michael Lueg war 19 Stunden am Stück am Mikrofon im Einsatz, spielte Wunschmusik der Hörerinnen und Hörer und interviewte Menschen aus "Herzenssache"-Projekten und Unterstützer*innen. Bereits am Start-Tag belief sich das Spendenergebnis schon auf über 90.000 Euro. Bis zum großen Finale am 27. Dezember konnten die Zuhörer*innen für die Aktion weiter spenden.

