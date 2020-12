Küchengeräte Backöfen und Mikrowellen im Test. Preiswert, nützlich, gut? im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Preiswert, nützlich, gut? Backöfen und Mikrowellen" am Dienstag, 8. Dezember 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Umluft, Ober- und Unterhitze, Grillfunktion, Timer - moderne Backöfen und Mikrowellen sind Alleskönner. Die Auswahl in den Fachmärkten ist groß, die Geräte unterscheiden sich vor allem in der Ausstattung. Worauf man beim Kauf achten sollte und ob moderne Mikrowellen sogar den Backofen ersetzen können, zeigt "Preiswert, nützlich, gut? Backöfen und Mikrowellen" am Dienstag, 8. Dezember 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, im Anschluss in der ARDmediathek und auf dem Marktcheck-YouTube-Kanal.

Zubehör für Mikrowellen

Neben technischen Neuerungen wird immer mehr Zubehör für Mikrowellen in Form von Geschirr, Backformen und Töpfen entwickelt. Können alle überzeugen? Auf der Suche nach den besten Geräten für die Küche startet SWR Reporterin Eva Röder mit einer Familie das große Koch- und Back-Experiment.

"Preiswert, nützlich, gut?"

Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leistungs-Verhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?"

