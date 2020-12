Im Check - Weihnachtsgänse vom Lieferdienst. Marktcheck im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

Ab November beginnt traditionell die Gänsezeit. Auch bei Lieferdiensten kann man knusprigen Gänsebraten bestellen, entweder essfertig oder vakuumiert. Wie unterscheiden sich die beiden Varianten und welche schmeckt am besten? "Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze erklärt, wie man eine Gans selbst zubereiten kann und worauf man beim Kauf und der Weiterverarbeitung achten sollte. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 8. Dezember 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online bei SWR und auf Youtube.

Weitere Themen der Sendung:

Kerzen - wie ungesund sind die brennenden Lichter?

Kerzen sorgen in der Weihnachtszeit für warmes Licht und gemütliche Atmosphäre. Viele nutzen immer noch die Echten aus Wachs, Paraffin oder Stearin. Wie ungesund kann es sein, wenn mehrere Kerzen brennen, die Flammen flackern und sich Ruß bildet? Neue Untersuchungen aus Skandinavien zeigen, dass Kerzen eine große Menge Feinstaub erzeugen. Können Kerzen gesundheitsgefährdend sein? Welche Rolle spielt der Grundstoff der Kerze?

Neue Energielabel - was ändert sich für den Verbraucher?

Ab März 2021 gibt es für viele Elektrogeräte neue EU-Effizienzlabels zum Energieverbrauch. Seit dem 1. November werden Kühlschränke, Geschirrspüle, Waschmaschinen und Co. sowohl mit dem alten als auch dem neuen Energielabel versehen. Bei dem neuen Label ist die Effizienzklasse oft deutlich schlechter, auch der jährliche Verbrauchswert ist anders. Sind die Geräte nicht so effizient und stromsparend wie ursprünglich angegeben? "Marktcheck" hakt in Elektromärkten nach und erklärt, was es mit den neuen Labels auf sich hat.

Reisefrust - abgesagt kurz vor Abflug

Der geplante Urlaub ist dieses Jahr für viele ausgefallen. Enttäuscht wurden auch "Marktcheck"-Zuschauer*innen aus Angelbachtal in der Nähe von Wiesloch. Nur durch Zufall erfährt die Familie am Vorabend des Abflugs, dass ihre Reise nach Rhodos storniert wurde. Nach Monaten des Wartens auf Rückerstattung und Schadensersatz wird der Familie schließlich ein Sachgutschein angeboten, der längst nicht alle Kosten abdeckt. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.

Beschlagene Gläser - was hilft Masken- und Brillenträgern?

Beim Einsteigen in Bus und Bahn oder beim Betreten eines Geschäfts beschlagen Brillen sehr schnell. Durch die Mund-Nase-Maske tritt das Problem noch häufiger auf. Gibt es Tricks, um das Beschlagen der Brille zu verhindern? Wie gut helfen Anti-Beschlag-Tücher und beschichtete Gläser vom Optiker?

