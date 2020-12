SWR - Südwestrundfunk

Todesfahrt in Trier - können solche Taten verhindert werden?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 3. Dezember 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Hintergründe der erschütternden Amokfahrt in Trier, am Donnerstag, 3. Dezember 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Der Schock sitzt tief in Trier und im ganzen Land. Ein 51-Jähriger hat mit einem SUV in der Fußgängerzone nahe der Porta Nigra mindestens fünf Menschen getötet und mehrere schwer verletzt. Der in Trier geborene Mann war alkoholisiert und soll nach Angaben des Innenministers einen Zick-Zack-Kurs durch die belebte Fußgängerzone gefahren sein, um möglichst viele Menschen mit seinem Auto zu erfassen. Warum hat er das getan? Und können solche Taten durch bessere Schutzmaßnahmen verhindert werden? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Meike Gehlsen und Leo Colic gehen diesen Fragen nach.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Ärger um Pflegebonus - warum bekommen viele Pflegekräfte die Prämie nicht? - "Zur Sache" will's wissen: Rettender Impfstoff? Kritik an Impfstrategie und Nutzen - Wachsende Wut - die "Querdenker"-Bewegung wird aggressiver - Ärger am Loreley-Felsen - passt das geplante Hotel in die Landschaft? - Superministerin Spiegel - Kann sie den Beförderungsskandal im Umweltministerium aufklären? - "Zur Sache" hilft: Streit um Reha

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

