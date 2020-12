SWR - Südwestrundfunk

SWR1 Hits und Storys - Die Weihnachtsshow

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Geschichten hinter großen Weihnachtssongs im Radio und im Livestream / 16. Dezember ab 20:00 Uhr aus Kaiserslautern

Was hat eine Ausnüchterungszelle in einem der größten Weihnachtshits zu suchen? Wie sorgte eine brütend heiße Hitzewelle im Sommer für einen echten Adventsklassiker? In der SWR1-Hits-und-Storys-Weihnachtsshow erzählen Musikchef Bernd Rosinus und Moderatorin Andrea Ballschuh Geschichten rund um die größten Weihnachtshits, die alle Jahre wieder erklingen.

"Driving Home for Christmas" zum Beispiel ist nur entstanden, weil Chris Rea den Führerschein abgeben musste; eine Plakatkampagne sorgte dafür, dass Yoko Ono den Text zu einem Weihnachtssong schrieb und Chris de Burghs Klassiker "A Spaceman Came Travelling" entstand an einem heißen Augusttag. Viele Songs selbst erzählen bewegende Geschichten. In ihrer "Hits-und-Storys-Weihnachtsshow" in Kaiserslautern am 16. Dezember packen Rosinus und Ballschuh einige begehrte Päckchen aus.

Immer mit dabei: Die Band "PopHistory" mit Frontmann Peter Kühn, die die größten Weihnachtshits aller Zeiten live auf die Bühne bringen wird.

"Hits und Storys" auch an Heiligabend im Radio

Im Radio sind Rosinus und Ballschuh an Heiligabend mit "Hits und Storys" on air (24. Dezember 2020, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr).

SWR1 Hits und Storys - Die Weihnachtsshow

Mit Bernd Rosinus und Andrea Ballschuh sowie der Band PopHistory

16. Dezember 2020 / Kaiserslautern, SWR-Studio Kaiserslautern (ohne Publikum)

Beginn: 20.00 Uhr im Radio und im Livestream

Mehr zu "Hits und Storys", der SWR1-App und den größten Hits aller Zeiten unter SWR1.de

Fotos bei ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/swr1-hitsundstorys-xmas-special

Pressekontakt: Inken-Dürten Ebenau, 06131 929-32254, inken-duerten.ebenau@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell