"NACHTCAFE: Besser spät als nie"

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Patrick Dewayne, der adoptiert wurde und sich auf die Suche nach seinen Wurzeln begab / Freitag, 4. Dezember 2020, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Wer hat nicht schon einmal im Leben bereut, eine Chance nicht ergriffen zu haben? Manchmal bietet sich Jahre später noch einmal die Gelegenheit. Meist verblasst die Erinnerung an frühe Lieben im Laufe der Jahre, doch hin und wieder finden Liebende nach langer Zeit wieder zueinander. Andere Menschen verharren in ihrem Leben, obwohl sie nicht glücklich sind - ob in der Ehe oder im Beruf. Erst Jahrzehnte später finden sie den Mut, etwas Neues zu wagen. Wer seine leiblichen Eltern nicht kennt, verspürt oftmals den Wunsch, sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu begeben. Die Begegnung mit den biologischen Eltern kann die Sicht auf das Leben mitunter komplett verändern. Was macht es mit Menschen, wenn sich Kreise im Leben spät wieder schließen? Woran erkennt man die Gelegenheit für eine zweite Chance? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Besser spät als nie" am Freitag, 4. Dezember 2020, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Gisela Koller gab ihrer Jugendliebe nach mehr als 30 Jahren eine neue Chance

Im Alter von 17 Jahren verliebte sich Gisela Koller in den US-Amerikaner Tim. Die große Entfernung stand einem Leben zu zweit damals im Weg. 30 Jahre später erhielt Gisela eine Nachricht von Tim. "Diese Begegnung war aufregend, sehr spannend und ich hatte viel Lampenfieber" - der Beginn einer späten Liebe im zweiten Anlauf.

Patrick Dewayne wurde adoptiert und begab sich auf die Suche nach seinen Wurzeln

Der Schauspieler und Moderator Patrick Dewayne wurde kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Als er davon erfuhr, stürzte er in eine tiefe Identitätskrise: "Zu hören 'Ich bin nicht deine Mutter', das nimmt dir die komplette Existenz, Identität und Wahrnehmung." Mit 28 Jahren begab er sich auf die Suche nach seinen Wurzeln - und lernte schließlich seinen leiblichen Vater kennen.

Dagmar Michalsky erfüllte sich im Alter von 58 Jahren ihren Kinderwunsch

In einem Alter, in dem andere schon über die Rente nachdenken, erfüllte sich Dagmar Michalsky ihren Lebenstraum: Mit 58 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter - von Ermüdungserscheinungen keine Spur. "Ich kenne genug junge Mütter, denen das Muttersein zu viel ist - daran sehe ich, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat." Doch auf dem Weg zum Mutterglück musste sie große Hürden überwinden.

Vitus Graf von Waldburg-Zeil ist verwitweter Vater und spätberufener Priester

Vitus Graf von Waldburg-Zeil ist verwitwet, vierfacher Vater - und wurde in diesem Sommer zum katholischen Priester geweiht. Der Glaube trug ihn durch die schwere Zeit der Erkrankung seiner Frau. Die Entscheidung für das Priesteramt reifte langsam und veränderte sein Leben grundlegend. "Das war auf jeden Fall eine Berufung - aber eine, die im Herzen geschieht, die nicht erklärbar ist."

Prof. Dr. Annelie Keil ist als Soziologin und Psychologin tätig

Die Soziologin und Psychologin Prof. Dr. Annelie Keil weiß, dass verpasste Chancen zum Leben dazugehören - doch immer wieder bietet das Leben später die Möglichkeit, sich auf etwas Neues einzulassen. "Entscheidend ist der Mut, zu gucken, was in mir steckt. Und wenn es jetzt endlich dran ist, dann mach es."

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

Freitag, 4.Dezember 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

