SWR - Südwestrundfunk

3sat Zuschauerpreis für SWR Film "Weil du mir gehörst"

Bild-Infos

Download

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Publikumsgewinner: Der SWR Fernsehfilm "Weil du mir gehörst" mit Felix Klare, Julia Koschitz und Lisa-Marie Trense wurde von den Fernsehzuschauer*innen mit dem diesjährigen 3satZuschauerpreis gekürt. Im Rahmen des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden strahlte 3sat elf der zwölf Wettbewerbsfilme aus, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten ihren Favoriten wählen. Über 19 000 Stimmen wurden über die 3satMediathek oder per Telefon abgegeben. 4605 Zuschauerinnen und Zuschauer stimmten für "Weil du mir gehörst". Das Sorgerechtsdrama ist "eine gelungene, hoch emotionale Gratwanderung", sagt 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau in ihrer Videobotschaft anlässlich der heutigen Preisverleihung.

"Weil du mir gehörst" wurde von Katrin Bühlig geschrieben und von Alexander Dierbach inszeniert und ist eine Produktion der FFP New Media im Auftrag des SWR. Simone Höller und Michael Smeaton produzierten, die Redaktion hat Claudia Gerlach-Benz. Die Auszeichnung wird bei der digitalen Preisverleihung am Freitagabend auf der Seite des FernsehfilmFestival Baden-Baden unter www.fernsehfilmfestival.de und in der 3satMediathek. Die Preisverleihung ist der Schlusspunkt des Events, das in diesem Jahr rein digital stattfand.

Kampf ums Kind

"Weil du mir gehörst" entfaltet die Mechanismen der Manipulation und die daraus resultierende Ohnmacht, aber auch die psychische Notlage, in die alle Beteiligten samt ihren Angehörigen geraten. Eigentlich haben Julia und Tom nach der Scheidung das gemeinsams Sorgerecht für die Tochter Anni vereinbart. Von ihren verletzten Gefühlen getrieben, beginnt Julia jedoch, das Mädchen dem Vater zu entfremden, ihn systematisch aus dem Leben der Tochter zu drängen. Tom versteht lange nicht, was vorgeht. Als Julia sich einen Anwalt nimmt und mit allen Mitteln um die Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts kämpft, wird klar, dass sie Tom komplett aus Annis Leben werfen will. Damit setzt sie einen Prozess in Gang, der immer mehr eskaliert und das Mädchen zunehmend verstört.

Der Film ist noch drei Monate in der 3satMediathek unter www.3sat.de zu sehen

Foto über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/publikumsgewinner-weil-du-mir-gehoerst

Pressekontakt:

Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell