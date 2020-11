SWR - Südwestrundfunk

mal ehrlich... leere Säle, leere Kassen - Albtraum Lockdown?

Bild-Infos

Download

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

SWR Bürgertalk am Mittwoch, 2. Dezember 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." in der Alten Feuerwache Mannheim beschäftigt sich am Mittwoch, 2. Dezember, ab 22 Uhr mit der prekären Situation, in die die Corona-Krise viele Kulturschaffende gebracht hat. Seit Monaten sind viele von ihnen ohne Aufträge, die Lage für die Kunst- und Kulturszene ist bedrohlich geworden. "Leere Säle, leere Kassen - Albtraum Lockdown?" lautet daher diesmal das Thema des Gesprächs mit Gästen bei Moderator Florian Weber.

Die Theatervorhänge sind zugezogen. Die Kinoleinwände schwarz. Die Konzertbühnen verwaist. Die sonst so bunte, lebhafte Welt der Kultur, der Events in Deutschland ist nahezu zum Erliegen gekommen. Von heute auf morgen hat das Corona-Virus ganze Branchen und Berufe zum Stillstand verdammt. Freiberuflerinnen und Freiberufler, Kleinstunternehmer*innen, Solo-Selbstständige - sie alle kämpfen um ihre Existenzen. Die Regierungen bieten Hilfen an. Doch in vielen Fällen reichen diese nicht oder kommen längst nicht schnell genug an.

SWR Bürgertalk mit Betroffenen

Wie geht es denen, deren Jobs nicht als systemrelevant gelten, in dieser großen Krise? Wie trotzen sie ihr? Was erwarten sie von der Politik? Was kann, was muss die Politik noch tun? Diesen und andere Fragen geht Florian Weber im Gespräch mit seinen Gästen aus der Kunst-, Kultur- und Freizeitszene nach. Die Politik vertreten Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, sowie Andreas Stoch (SPD), Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg. Außerdem nimmt der Chefredakteur des Mannheimer Morgen, Karsten Kammholz, an der Diskussion teil.

Fotos auf ARD-Foto.de

Nach der Ausstrahlung ist "mal ehrlich ..." in www.ardmediathek.de/ard/ zu sehen.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/malehrlich-albtraum-lockdown

Bürger*innen, die Interesse haben, bei einer der nächsten Sendungen mitzureden, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell