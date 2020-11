SWR - Südwestrundfunk

Gefahr aus dem Wasserhahn - Keime in Trinkwasserleitungen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 26. November 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

MainzMainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über gesundheitsgefährdende Bakterien in Trinkwasserleitungen in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 26. November 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Vier Jahre ist es her, seit sich Ingeborg Wörner mit über 70 ihren Wunsch erfüllte: ein neues Haus in Rüssingen, klein - aber mit Garten. Doch kaum eingezogen, lösten gefährliche Bakterien bei ihr eine schwere Augenerkrankung aus. Ingeborg Wörner ließ nach möglichen Ursachen suchen und Experten fanden die Quelle des Keims. Gefährliche Pseudomonas aeruginosa Bakterien hatten die Wasserleitungen des Hauses befallen. Wie ist so etwas möglich? Im Sommer hatte das Bakterium im Wassernetz von gleich sieben Orten an der Mosel für Angst und Aufregung gesorgt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Holger Schäfer hat recherchiert und wollte wissen, wie gefährlich können von Keimen befallene Wasserleitungen sein und was kann dagegen getan werden?

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Rettungskräfte im Kampf gegen Corona - Wie gehen Notärzte und Sanitäter mit der ständig steigenden Belastung um? - Strengere Kontaktbeschränkungen - Welche Folgen haben die bevorstehenden Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz? - Bedrohte Jobs in der Krise - Wie Corona Berufe und Verdienst in ganzen Branchen gefährdet - Gefahrguttransporte der Bahn in der Kritik - Anwohner fürchten um ihre Wohngebiete - Zur-Sache-Hilft: Streit mit der Krankenkasse um Reha

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

