SWR - Südwestrundfunk

ARD Mediathek startet SWR Doku-Reihe: "Bayreuther Straße"

SWR Doku Format führt in die Bayreuther Str. in Ludwigshafen

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen gilt als einer der ältesten sozialen Brennpunkte Deutschlands und gehört zum städtischen Einweisungsgebiet. Wer von Obdachlosigkeit bedroht ist, zieht hier ein. Manche bleiben nur ein paar Monate, andere ein Leben lang. Sorgen sind hier oft existentiell. Doch auch hier gibt es Hoffnung - auch hier leben glückliche Menschen. Der SWR hat verschiedene Bewohner*innen der Bayreuther Straße ein Jahr lang begleitet. Die sechsteilige Reihe startet in der ARD Mediathek am 26. November 2020. Anfang 2021 werden die Folgen im linearen SWR Fernsehen ausgestrahlt und sind auf dem SWR Doku Channel auf Youtube zu sehen.

Bayreuther Straße: die Menschen

Die Bewohner des Ludwigshafener Wohngebiets stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen: Danny (41) und Nicole (34) sind seit 14 Jahren verheiratet und Eltern von drei Kindern. Vor einem Jahr hat das Jugendamt ihre Kinder aus der Familie genommen. Seitdem kämpfen Nicole und Danny darum, sie bald wieder nach Hause holen zu können. Patricia ist 52 Jahre alt und lebt seit fünf Jahren in der Bayreuther Straße. Sie bezieht Hartz IV und verdient sich mit einem Putzjob etwas dazu. Eine Krebserkrankung und gescheiterte Beziehungen konnten die vierfache Mutter nicht unterkriegen. Jetzt gibt es einen neuen Mann in Patricias Leben. Pasquale (74) und Miroslawa (64) sind vor acht Monaten in der Bayreuther Straße gelandet. Doch Schimmel und Feuchtigkeit machen dem lungenkranken Pasquale in dem neuen Zuhause zu schaffen. Er und seine Frau wollen nur eins: so schnell wie möglich wieder raus aus dem Viertel. Sozialarbeiter Johannes Hucke kennt die Menschen hier besonders gut, er ist der gute Geist des Viertels: Kochen, Boule spielen, Quatschen - mit seinem Engagement stützt er die Gemeinschaft. Seit über 20 Jahren kämpft er für die Bewohner*innen der Bayreuther Straße. Robert Azari von der Ökumenischen Fördergemeinschaft ist der Leiter des Jugendtreffs, er sorgt mit viel Herz für Zusammenhalt - ob es um die Organisation von Ausflügen geht, oder ob er junge Menschen bei der Job- und Wohnungssuche unterstützt.

Menschen auf der Suche nach Glück

"Bayreuther Straße" lässt die Protagonistinnen und Protagonisten offen über das sprechen, was sie bewegt. Das Format eröffnet Perspektiven auf Menschen mit unterschiedlichsten Biografien, denen gemeinsam ist, dass sie für eine Zeit an diesem Ort zusammenkommen. Die Erzählstränge sind dynamisch getaktet und in moderner Dramaturgie miteinander verwoben. Auf Augenhöhe geht das Filmteam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern der Bayreuther Straße der Frage nach: Wie und wo suchen Menschen nach Glück? Eine Produktion von Filmreif TV im Auftrag des SWR.

"Bayreuther Straße"

6 Folgen ab 26. November online first in der ARD Mediathek

Anfang 2021 im Doku-Donnerstag, 21 Uhr im SWR Fernsehen

Sowie auf dem SWR Doku-Channel auf Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCK6jlnWA8t-XgUxwZJJHkQA

Informationen auf der SWR Presseseite: http://swr.li/bayreuther-strasse

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell