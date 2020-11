SWR - Südwestrundfunk

SWR sendet TV-Duelle zu Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Stuttgart/Mainz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) haben in Baden-Württemberg zugesagt / Fernsehduell in Rheinland-Pfalz zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU)

Stuttgart/Mainz. Zwei TV-Duelle wird der Südwestrundfunk (SWR) zu den Landtagswahlen im SWR Fernsehen senden: In Baden-Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) zum direkten Schlagabtausch zugesagt. Am Montag, 1. März 2021, live um 20:15 Uhr, nehmen die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien Stellung zu den wichtigsten Themen des Wahlkampfs in Baden-Württemberg.

Das TV-Duell in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz folgen die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin der Einladung des SWR: Hier treffen am Freitag, 5. März 2021, live um 20:15 Uhr, Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) im direkten Vergleich aufeinander.

Weitere Social-Media- und Online-Angebote

Beide TV-Duelle werden im SWR Fernsehen in der Länge von jeweils 60 Minuten übertragen. Es moderiert SWR Chefredakteur Fritz Frey. Im Anschluss arbeiten Expert*innen, Wissenschaftler*innen und politische Beobachter*innen die Fernseh-Duelle in jeweils 45-minütigen Analyse-Sendungen auf. Beide Sendungen werden auch im Internet gestreamt und mit Social- und Online-Angeboten begleitet.

